Marco Reus verkündet Mega-News: BVB und Fans sind aus dem Häuschen

Kurz vor dem Start ins Fußballjahr 2024 könnte die Stimmung bei Marco Reus wohl nicht besser sein. Der BVB-Star verkündet eine Mega-Nachricht. Von seinen Kollegen und den Fans gibt es unzählige Glückwünsche.

Denn Marco Reus ist zum zweiten Mal Vater geworden. Nachdem der Mittelfeld-Star bereits vorzeitig aus dem Trainingslager in Marbella abgereist war, ist das zweite Baby auf der Welt. Mit seiner Ehefrau Scarlett Gartmann-Reus zeigte der Dortmunder ein erstes Foto des zweiten Kindes.

Marco Reus zum zweiten Mal Vater geworden

Am Freitagabend (12. Januar) gab es die frohe Botschaft von Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus auf Instagram. „Willkommen auf der Welt, kleines Wunder“, schrieb das Paar und postete dazu ein Foto des Neugeborenen, das von Familienhund Simba neugierig beobachtet wird.

Was beide bislang aber noch nicht verraten haben: ist es ein Mädchen oder ein Junge? Auch ist noch unklar, wann das Kind zur Welt gekommen ist. Der BVB-Star musste bereits am Dienstag (9. Januar) das Trainingslager in Marbella verlassen und kehrte zu seiner Ehefrau zurück, um rechtzeitig bei der Geburt dabei zu sein.

BVB gratuliert zur Geburt

Unter dem Instagram-Post von Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus gibt es zahlreiche Glückwünsche. „Alles Gute euch“, schreibt Borussia Dortmund beispielsweise. Mitspieler und ehemalige Weggefährte gratulieren ebenfalls – darunter auch Neuzugang Jadon Sancho.

Eine weitere Sache ist ebenfalls noch unklar: Ob Reus am Samstag – so kurz nach der Geburt – beim Pflichtspielauftakt der Dortmunder gegen den SV Darmstadt 98 (18.30 Uhr) am Start sein wird.

Reus und Gartmann sind seit 2019 verheiratet. Wenige Monate zuvor kam ihr erstes Kind, eine Tochter, zur Welt. Ebenfalls auf Instagram hatte das Paar im Sommer mit einem Familienbild mitgeteilt, dass ein weiteres Baby auf dem Weg ist. „Große Schwester“, hieß es in dem Beitrag. „Wir sind sehr glücklich und gesegnet, euch mitteilen zu können, dass wir Baby Nummer zwei erwarten.“