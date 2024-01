Marco Reus: Bitterböse Abrechnung! BVB-Star kocht vor Wut

Marco Reus erlebte bei Borussia Dortmund keine einfache Hinrunde. Die Ergebnisse in Bundesliga und Pokal enttäuschend – und auch seine eigenen Leistungen stellten den BVB-Routinier alles andere als zufrieden.

Obendrein musste sich Marco Reus auch noch mit heftigen Vorwürfen gegen sich beschäftigen. Als Anführer einer Anti-Terzic-Gruppe soll er beim BVB einen Puschversuch gegen den Trainer gestartet haben. Nun spricht er Klartext über dieses krasse Gerücht.

Marco Reus: BVB-Star schockiert über Putsch-Gerücht

Unter Edin Terzic wäre Borussia Dortmund im Mai fast Meister geworden – seither sind jedoch in vielen Belangen deutliche Rückschritte zu erkennen. Der ergebnisorientierte Fußball, den der Trainer anstrebt, ist weder schön anzusehen noch erfolgreich. Bis auf das Ausrufezeichen in der Champions League sorgte er viel zu oft für Frust. Auch im Team, wie immer wieder berichtet wird.

Mehrere Spieler sollen bereits das Gespräch mit Terzic gesucht, sich grundlegende Veränderungen gewünscht haben. Der Frust über die Rückschritte nach der Sensations-Rückrunde soll sogar so weit gewachsen sein, dass sich beim BVB eine Putsch-Gruppe gegen den Trainer zusammenfand. Marco Reus soll, so hieß es in zahlreichen Berichten, als Rädelsführer versucht haben, Terzic zu stürzen.

„Es gab keinen Putschversuch“

Nun spricht der langjährige Kapitän erstmals über diese Anschuldigungen. Und er haut dabei richtig auf den Tisch. „Es gab keinen Putschversuch“, stellt er gegenüber „Sport 1“ klar. „Weder von mir noch von anderen Spielern. Das zu lesen, war schon hart. Und es hat mich auch wütend gemacht. Ich habe in meiner Karriere schon viel miterlebt und bin eigentlich auch nicht der Typ, der negative Schlagzeilen sehr nah an sich heranlässt. Aber dieser Vorwurf hat mich wütend gemacht. Da ist für mich eine Grenze überschritten und deshalb will ich das nicht so stehen lassen.“

Nix Putsch, im Gegenteil: Marco Reus erklärt, er habe ein „sehr enges und gutes Verhältnis“ zum Trainer von Borussia Dortmund. Auch deshalb würden beide viel miteinander sprechen. Auch der Wirbel um seine Reaktion auf die Auswechslung in Augsburg hat den Routinier erreicht. Ein Zeichen für ein schlechtes Verhältnis zu Terzic? „Das ist völliger Bullshit“, lautet seine klare Ansage.