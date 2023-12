Eiszeit zwischen BVB-Star und Terzic? Situation droht zu eskalieren

Edin Terzic bleibt Trainer von Borussia Dortmund (>> hier mehr dazu). Diese Entscheidung soll die Führungsriege des BVB am Donnerstag (21. Dezember) getroffen haben. Trotz der sportlichen Misere hält man in Dortmund am Trainer fest. Damit sind aber längst noch nicht alle Probleme vom Tisch geräumt.

Im Hintergrund brodelt es weiter bei Borussia Dortmund. Einem Bericht zufolge herrscht es vor allem zwischen Ex-BVB-Kapitän Marco Reus und Trainer Edin Terzic ein angespanntes Verhältnis. Die Situation birgt ordentlich Zündstoff.

Borussia Dortmund: Eiszeit zwischen Terzic und Reus?

Die Entscheidung, mit Edin Terzic in die Rückrunde zu gehen, stieß nicht bei allen Fans auf Gegenliebe (>> hier mehr). Der BVB-Coach steht nach den schwachen Auftritten zum Ende des Jahres heftig in der Kritik. Das 1:1 gegen Mainz zum Jahresabschluss wurde von den Fans mit einem gellenden Pfeifkonzert quittiert.

Und auch innerhalb der Mannschaft soll es einige Spannungen geben. Schon vor dem Spiel gegen Mainz berichteten Sky und „Bild“ von einer Art „Spieler-Aufstand“. Demnach seien einige Führungsspieler bei BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vorstellig gewesen und hätten Terzic‘ taktische Ausrichtung stark kritisiert.

Unter diesen Spielern soll auch Ex-BVB-Kapitän Marco Reus gewesen sein. Laut einem Bericht der „Bild“ herrscht seitdem Eiszeit zwischen Reus und Dortmunds Trainer Terzic. Bezeichnend: Beim 1:1 gegen Mainz saß Reus ganze 90 Minuten auf der Bank, wurde nicht eingewechselt.

Das könnte dich auch interessieren:

Aussprache zwischen Terzic und Reus?

Die womöglich extrem angespannte Situation zwischen Reus und Terzic birgt große Eskalationsgefahr. Beim BVB könnte das zu einem Dauerthema werden und dem sportlichen Erfolg schaden. Dortmund täte wohl gut daran, das gereizte Verhältnis bis zum Winter-Trainingslager (3.-9. Januar) zu klären.

Terzic und Reus hatten lange Zeit ein enges Verhältnis, sind sogar bei der gleichen Berater-Firma. Es scheint also längst noch nicht alles verloren, doch der Streit – falls es ihn wirklich gibt – sollte ad acta gelegt werden.