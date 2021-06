Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Es könnte alles ganz schnell gehen bei Borussia Dortmund. Der BVB bastelt derzeit am Transfer für die Sancho-Nachfolge.

Borussia Dortmund: Jetzt wird's heiß! ER soll auf Jadon Sancho folgen.

Der Flügelflitzer, der für den Briten nach Dortmund kommen soll, würde mit einem Wechsel zu Borussia Dortmund auch den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

Borussia Dortmund: ER soll auf Jadon Sancho folgen

Donyell Malen von PSV Eindhoven ist wohl absoluter Top-Favorit auf die Nachfolge von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund.

Der Holländer soll laut „Bild“ klarer Wunschspieler sein. Der BVB bastele demnach bereits am Transfer. Malen ist 22 Jahre alt und niederländischer Nationalspieler. Beim ersten EM-Spiel gegen die Ukraine am Sonntagabend wurde Malen in der 90. Minute eingewechselt.

Donyell Malen von der PSV Eindhoven gilt als Favorit auf die Sancho-Nachfolge beim BVB. Foto: Imago Images

Voraussetzung für den Malen-Wechsel ist allerdings, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund verlässt. Denn nur wenn sich BVB und Manchester United (aktueller Favorit auf den Sancho-Deal) einigen, hätte der BVB das nötige Kleingeld. Rund 30 Millionen Euro soll der Spieler vom PSV Eindhoven kosten.

In 32 Spielen in der Eredivisie kam Malen in der vergangenen Saison auf 19 Tore und acht Vorlagen. Er gilt als pfeilschnell und technisch stark. Für seinen Wechsel nach Dortmund soll Malen keinem geringeren als Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp und dem FC Liverpool abgesagt haben. Finale Gespräche soll es laut „Bild“ nach der EM geben.

Zuletzt hatte Manchester United 70 Millionen Euro für Jadon Sancho geboten. Zu wenig für den BVB. Die Schwarzgelben sollen noch mindestens weitere 20 Millionen fordern.