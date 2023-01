Borussia Dortmund: Einstiger BVB-Flirt plötzlich bei Konkurrenz im Gespräch – spielt ER bald in der Bundesliga?

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder das Gerücht, dass Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Isco interessiert sein soll. Zustande kam der Wechsel allerdings nie. Nun könnte der Spanier allerdings doch noch den Weg in die Bundesliga finden.

Der Verein, der Isco im Visier hat, ist dabei jedoch eine echte Überraschung. Die Rede ist von einem direkten Ligakonkurrenten von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Isco vor Wechsel zu Union?

Laut einem Bericht von „Sky“ soll Union Berlin Interesse an Isco haben, der derzeit vereinslos ist. Dabei soll der Hauptstadtklub sogar schon Kontakt zum Spanier aufgenommen haben. Das Thema soll es sogar bereits bis in der Kabine der Unioner geschafft haben. So sollen die Spieler der Eisernen im Training schon öfter den Namen des Wunschspielers gerufen haben um miteinander zu kommunizieren.

„Wenn Isco mit uns in Verbindung gebracht wird, haben wir eine Menge richtig gemacht“, meinte Klubpräsident Dirk Zingler vor dem Duell gegen Hertha BSC am Samstag (29. Januar) gegenüber dem Pay-TV-Sender. „Das ehrt uns“, fügte er anschließend bei.

Borussia Dortmund war öfter an Isco interessiert

In den vergangenen Jahren wurde Isco immer wieder mit dem BVB in Verbindung gebracht. Zum ersten Mal kam das Gerücht 2013 auf, als der Spanier vor einem Wechsel vom FC Malaga zu Real Madrid stand. Auch als Isco die Königlichen im vergangenen Sommer nach neun Jahren in Richtung des FC Sevilla verließ, waren die Schwarzgelben als ein möglicher Abnehmer im Gespräch.

Kurz vor Weihnachten 2022 wurde dann bekannt, dass Iscos Vertrag mit dem FC Sevilla aufgelöst wurde. Seitdem ist der Spieler vereinslos und kann mit jedem frei verhandeln. Union Berlin könnte davon nun Gebrauch machen.