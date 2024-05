Borussia Dortmund: Nach Sieg bei PSG – BVB-Fans feiern Hammer-Transfer

Die Sensation, mit der womöglich keiner gerechnet hatte, ist perfekt! Borussia Dortmund steht tatsächlich im Champions-League-Finale und kämpft am 1. Juni im Wembley um den begehrten Henkelpott.

Nach den sensationellen Halbfinal-Partien gegen Paris Saint-Germain (je 1:0) feiern die Fans von Borussia Dortmund nicht etwa Mats Hummels, Gregor Kobel oder Karim Adeyemi: Ein anderer BVB-Profi, der zum Hammer-Transfer auserkoren wurde, ist der gefeierte Held.

Borussia Dortmund: Fans feiern Hammer-Transfer

Über 180 Minuten schafften Paris Saint-Germain um seine Superstars Kylian Mbappe, Marco Asensio und Ousmane Dembele es nicht, ein Tor gegen Borussia Dortmund zu schießen. Das lag natürlich auch an der geschlossenen Mannschaftsleistung der Schwarzgelben, aber vor allem auch an Julian Ryerson.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Schock-Moment um BVB-Helden – er riskiert das Finale

Der Norweger kam im vergangenen Jahr für rund fünf Millionen Euro von Union Berlin als Not-Transfer. Schließlich hatte der BVB sich für den Sommer Ramy Bensebaini geschnappt. Doch der Algerier konnte nicht überzeugen und fällt seit Wochen verletzt aus. Seitdem ist Ryerson aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Und im Champions-League-Halbfinale gegen PSG war der Defensivspieler einer der besten im BVB-Team. Mbappe kam zwar zu einigen gefährlichen Situationen, aber der Franzose verzweifelte immer wieder an Ryerson. In zwei Spielen konnte der Dortmunder den Superstar fast komplett ausschalten. Eine mehr als nur überragende Leistung.

Ryerson einfach zuverlässig

Aber es ist nicht nur in Top-Spielen der Fall, dass Ryerson so stark spielt. Borussia Dortmund kann sich stets auf den 26-Jährigen verlassen. Während in der Liga noch zwei Partien anstehen, die wahrscheinlich nicht so eine Wichtigkeit haben werden, müssen Ryerson und Co. noch einmal alles geben. Am 1. Juni im Finale der Champions League.

Mehr Nachrichten für dich:

Der Gegner steht noch nicht fest. Egal, ob Real Madrid oder der FC Bayern – der BVB hat nun die große Möglichkeit, sich die Königsklasse zu holen. Und mit weiteren guten Leistungen darf sich Ryerson dann auch Hoffnungen auf eine Vertragsverlängerung machen. In Dortmund hat der Verteidiger noch einen Kontrakt bis 2026.