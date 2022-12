Borussia Dortmund: Schnäppchen-Alarm! Star plötzlich vereinslos – greift der BVB jetzt zu?

In der jüngsten Vergangenheit scheint Borussia Dortmund bei ihren Transfers ein besonderes Augenmerk auf ablösefreie Wechsel gelegt zu haben. Niklas Süle kam so im Sommer vom FC Bayern München, ohne dass der BVB eine Ablöse zahlen musste.

Auch für den nächsten Sommer scheinen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund viele ablösefreie Spieler im Auge zu haben. Ramy Bensebaini und Daichi Kamada sind dabei zwei Spieler deren Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, die beim BVB auf der Liste stehen sollen. Im Winter eröffnet sich dem Bundesligisten nun abermals die Möglichkeit einen Spieler zu verpflichten ohne Ablöse zahlen zu müssen. Die Rede ist von Isco.

Borussia Dortmund: Ex-Flirt Isco ist vereinslos

Der spanische Offensivspieler Isco ist ab sofort vereinslos. Das gab sein Klub, der FC Sevilla, am Mittwoch (21. Dezember) bekannt. Nach neun Jahren bei Real Madrid ist der 30-Jährige erst im vergangenen Sommer zum FC Sevilla gewechselt. Nun, nach nicht mal einem Jahr, wurde der Vertrag des Spaniers mit dem Klub aufgelöst. Diese Entscheidung soll, laut dem Verein, einvernehmlich getroffen worden sein.

Bereits in der Vergangenheit wurde der Spanier mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht. Erstmals war dies im Sommer 2013 der Fall, als Isco vom FC Malaga zu Real Madrid gewechselt ist. Die Dortmunder, die in der gleichen Saison Isco und seinen Klub noch im Champions-League-Viertelfinale in letzter Sekunde besiegt haben, wollten den Offensivspieler wohl schon damals verpflichten. Auch als Isco im vergangenen Sommer Real Madrid verlassen hat, war der BVB als möglicher Abnehmer im Gespräch. Nun wäre die Gelegenheit günstig für die Borussen, um ihren ehemaligen Wunschspieler doch noch zu verpflichten.

Borussia Dortmund: Braucht der BVB einen Isco?

Es stellt sich allerdings die Frage, ob der BVB wirklich einen Spieler wie Isco in seinem Kader braucht. Mit Marco Reus, Julian Brandt und Giovanni Reyna haben die Dortmunder drei Spieler im Kader, die auf Iscos Position spielen. Das Versprechen auf genügend Spielzeit könnten die Verantwortlichen des BVB dem Spieler also nicht geben, zumal der Spanier mit Reus den Kapitän und mit Brandt einen aktuell sehr formstarken Spieler als Konkurrenten hätte.

In der aktuellen Saison kommt der 30-Jährige auf ein Tor und drei Vorlagen in 19 Spielen. In seiner Zeit bei Real Madrid kommt Isco allerdings auf 353 Spiele, in denen er 53 Tore und 56 Vorlagen erzielt hat. In seinen neun Jahren beim Klub konnte der Spanier so mithelfen 19 Titel mit den Königlichen zu gewinnen. Erfahrungen wie man Titel gewinnen kann würde der Offensivspieler bei einem Wechsel ins Ruhrgebiet also allemal mit sich bringen.