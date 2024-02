Borussia Dortmund: Juwel hat sich entschieden! BVB verliert Rennen um Toptalent

Auf der Jagd nach den größten Fußball-Juwelen muss Borussia Dortmund eine Schlappe hinnehmen.

Monatelang war Borussia Dortmund hinter Ibrahim Osman her – jetzt wechselt das Juwel in die Premier League. Nach einem dubios geplatzten Winter-Wechsel gelingt der Sprung nach England im zweiten Anlauf.

Borussia Dortmund: Talent Osman geht nach England

Die Ähnlichkeit von Osman zu Mohammed Kudus ist verblüffend. Beide waren in der ghanaischen Akademie „Right to Dream“, wechselten über eine Kooperation in die Talentschmiede des dänischen Klubs FC Nordjaelland. Beide sind offensive Allrounder, beidfüßig und schnell.

Womöglich auch wegen dieser Parallelen hatte der BVB Ibrahim Osman auf dem Zettel. Beinahe wäre Kudus in Dortmund gelandet, ging stattdessen zu West Ham United. Die wollten auch Ibrahim Osman, wegen einer dubiosen und horrenden Provisions-Forderung eines Beraters platzte der Winter-Deal auf der Zielgeraden. Nun hat sich ein anderer englischer Klub die Dienste des 19-Jährigen gesichert.

BVB-Flirt Osman einig mit Brighton

Im Sommer wird sich Ibrahim Osman Brighton & Hove Albion anschließen. Wie „The Athletic“ berichtet, haben beide Vereine eine Einigung erzielt. Demnach überweist der Premier-League-Klub satte 19,5 Millionen Euro nach Dänemark – die zweithöchste Transfer-Einnahme der Klubgeschichte.

Ob Borussia Dortmund diese Summe mitgegangen wäre, ist fraglich. Im Oktober war durchgesickert, dass sich die Westfalen intensiv mit dem Linksaußen beschäftigen. Berichten zufolge hatte es sogar schon Kontakt zum Spieler und seiner Berater-Agentur gegeben.

Diesmal ist nichts daraus geworden. Die großen Erfolge von Nordsjaelland als Talentschmiede in jüngster Vergangenheit zeigen aber: Borussia Dortmund sollte weiter ein Auge auf die Juwele des dänischen Klubs haben.