Borussia Dortmund: Ghana-Juwel heiß umworben – verblüffende Ähnlichkeit mit BVB-Flirt

Borussia Dortmund hat seine Diamanten-Augen überall. Der BVB hat es auf günstige, aber hochtalentierte Teenager abgesehen – denn für diese Transfer-Strategie ist der Klub inzwischen berühmt.

Hat man es jetzt auf ein Talent aus Dänemark abgesehen? Ibrahim Osman kam erst Anfang 2023 aus Ghana nach Nordsjaelland, soll jetzt mit Borussia Dortmund in Kontakt stehen. Die Geschichte des 18-Jährigen erinnert stark am Mohammed Kudus, den der BVB im vergangenen Sommer haben wollte.

Borussia Dortmund: Kontakt mit Ghana-Juwel?

Schon mal von „Right to Dream“ gehört? Das ist eine Fußball-Akademie, die ghanaischen Talenten eine Profi-Karriere ermöglichen soll. Dank einer Kooperation mit dieser Akademie angelte sich der dänische Erstligist im Januar das Juwel Ibrahim Osman. Der 18-jährige Ghanaer konnte schnell Fuß fassen. Weniger Wochen nach dem großen Schritt gab er sein Debüt, inzwischen ist er zum unangefochtenen Stammspieler gereift.

War das erst der Anfang? Einem ghanaischen Sportportal zufolge ist Borussia Dortmund auf diesen märchenhaften Aufstieg aufmerksam geworden und hat den Offensiv-Allrounder im Visier. Mehr noch. Wie „Sportsworld Ghana“ berichtet, gibt es sogar schon Kontakt mit dem Spieler und seiner Agentur.

Verblüffende Ähnlichkeit zu Mohammed Kudus

Osman hat viel zu bieten. Er ist beidfüßig, schnell, kann auf beiden Flügeln und auch im Sturmzentrum spielen, selbst die Spielmacher-Position ist ihm nicht fremd. All das erinnert stark an Mohammed Kudus. Auch der kam von der Akademie in Accra nach Nordsjaelland, entwickelte sich beeindruckend weiter und stand im Sommer nah an einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Doch eine Einigung mit Kudus Arbeitgeber Ajax Amsterdam kam nicht zustande, Kudus ging stattdessen zu West Ham United.

Kommt die Alternative jetzt direkt aus Nordsjaelland? Ghana-Legende Michael Essien soll von Ibrahim Osman schwärmen. Ein weiteres Indiz, dass im 18-Jährigen eine Menge Talent steckt.