Borussia Dortmund: Alptraum nimmt kein Ende! BVB-Juwel droht Hinrunden-Aus

Julien Duranville gilt bei Borussia Dortmund als Supertalent – doch er entwickelt sich immer mehr zum Pechvogel. Seit er beim BVB angekommen ist, plagt er sich fast ununterbrochen mit Muskelverletzungen herum.

Nun folgt der nächste Schock. Bei seinem ersten Einsatz in der neuen Saison ist laut „Bild“ die alte Verletzung schon wieder aufgebrochen. Wieder droht eine längere Pause – womöglich werden die Fans von Borussia Dortmund ihn erst nächstes Jahr wieder sehen.

Borussia Dortmund: Duranville-Verletzung wieder aufgebrochen

Trotz einer Wadenverletzung holte der BVB ihn im vergangenen Winter aus Anderlecht. Statt auf Anhieb durchzustarten, ging es erst einmal in die Reha. Bis zum letzten Spieltag musste er sich gedulden. Sein Debüt gab er ausgerechnet beim Meister-Drama gegen Mainz (2:2).

Sofort konnte er zeigen, was ihn auszeichnet. Viele Fans und Experten sehen in ihm das vielversprechendste Talent im BVB-Kader. Doch die Rückschläge wollen einfach nicht enden. Beim Trainingslager-Test in San Diego glänzte er, traf zur Führung, dann riss erneut eine Faser im Oberschenkel. Die erneute Verletzung kostete ihn den Rest der Vorbereitung und die ersten Saisonspiele.

Duranville wieder verletzt

Um ihn besonders behutsam wieder aufzubauen, beschlossen die BVB-Verantwortlichen, ihn vorerst wieder in die U19 zu stecken. Dort debütierte er Ende September gegen Gladbach (3:0) bereitete ein Tor vor, musste aber wieder frühzeitig vom Platz. Nun sickert durch: Die alte Verletzung ist wieder aufgebrochen!

Wieder ist der Oberschenkel kaputt, wieder muss Julien Duranville pausieren. Das berichtet die „Bild“. Der 17-Jährige entwickelt sich immer mehr zum Pechvogel von Borussia Dortmund. Mit seiner Leidensgeschichte wird der Belgier nun in Watte gepackt, noch behutsamer wieder herangeführt. Womöglich wird er dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen.