Borussia Dortmund: Stimmung droht zu kippen – wird dieser BVB-Flirt jetzt wieder richtig heiß?

Schon letztes Jahr stand er auf der BVB-Liste – jetzt könnte der Flirt wieder richtig heiß werden. Wie aus Frankreich zu hören ist, hat Borussia Dortmund (noch immer) ein Auge auf ein Juwel von Paris Saint-Germain geworden.

Noch will der Youngster nicht wechseln. Doch das könnte sich sehr bald ändern. Die Stimmung droht zu kippen – und würde Borussia Dortmund eine große Chance eröffnen.

Borussia Dortmund: PSG-Talent im Visier

Er gilt als großes Talent. Fast 30 Millionen Euro blätterte Paris Saint-Germain für ihn auf den Tisch. Seine Debüt-Saison bei PSG dürfte sich Hugo Ekitike allerdings anders vorgestellt haben. Der Franzose pendelte zwischen Startelf, Jokerrolle und Bank, konnte sich nicht wirklich festspielen. 2023/24 wagt er einen neuen Anlauf.

Aber: Laut „L’Equipe“ ist die Geduld des 21-Jährigen arg begrenzt. Bis Ende August will er schauen, wie seine Situation bei PSG aussieht. Droht die Ergänzungs-Rolle erneut, will Ekitike noch vor Transferschluss die Reißleine ziehen und sein Glück woanders suchen. Eine Info, die Borussia Dortmund brennend interessieren dürfte.

BVB hat Ekitike weiter im Blick

Der BVB war schon letzte Saison hinter dem Stürmer her. Damals entschied der sich für den Wechsel von Reims nach Paris. Laut dem Portal „Le Meilleur du PSG“ hat Dortmunds Interesse dennoch nicht nachgelassen. Kehl beobachtet den Youngster weiter – und könnte bald eine zweite Chance bekommen.

Eigentlich hat Borussia Dortmund im Sturm keine Baustelle. Mit Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko sind zwei „Neuner“ langfristig an den Klub gebunden. Dennoch könnte Kehl schwach werden, wenn sich die Chance auf ein so hochgelobtes Juwel wie Hugo Ekitike ergibt. Am Ende dürfte es eine Preisfrage sein, sollten dessen Wechsel-Gedanken ernst werden.