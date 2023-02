Borussia Dortmund – Hertha BSC: BVB jubelt kurz – dann folgt der Schock

Es lief die 32. Minute: Bei der Partie Borussia Dortmund – Hertha BSC fiel gerade das 2:0 für die Schwarzgelben. Karim Adeyemi, der zuvor noch den Führungstreffer machte, bereitete das nächste Tor mustergültig vor.

Doch es folgte nur kurz danach der Schock: Adeyemi lag am Boden, fasste sich an an den rechten Oberschenkel und musste anschließend ausgewechselt werden. Die Zuschauer, die bei Borussia Dortmund – Hertha BSC im Stadion waren, verfielen in Schockstarre.

Borussia Dortmund – Hertha BSC: Schock nach Torjubel

Er ist der Mann der letzten Wochen, blüht immer mehr auf und zeigte das auch in der ersten halben Stunde bei Borussia Dortmund – Hertha BSC: Karim Adeyemi. Der BVB-Star stand nach 27. Minuten goldrichtig, als ein Schuss von Kapitän Marco Reus abrutscht und bei Adeyemi landet. Der Youngster reagiert schnell und verwandelt sehenswert per Hacke zum 1:0 für die Schwarzgelben.

Nur weitere vier Minuten später: Brandt bedient auf der linken Seite Adeyemi, der mit seinem Tempo Uremovic stehen lässt. Am linken Strafraumeck behält der Außenspieler den Kopf oben und bedient Malen rechts im Fünfer. Der Stürmer bugsiert den Ball aus drei Metern ins Netz.

Dann aber der Schockmoment: Während seine Teamkollegen und auch die Fans jubelten, blieb Adeyemi am Boden, fasste sich an den rechten Oberschenkel. Das sah nicht gut aus, merkten auch die Zuschauer schnell.

Adeyemi verletzt raus

Die Partie Borussia Dortmund – Hertha BSC musste dann ohne Adeyemi fortgesetzt werden. Der deutsche Nationalspieler lief gestützt von zwei BVB-Betreuern in die Kabine. Für ihn kam Jamie Bynoe-Gittens ins Spiel.

Ein langer Ausfall wäre mehr als nur bitter für den bislang formstärksten Spieler im Kader von Cheftrainer Edin Terzic. Vor allem im Hinblick auf die kommenden Aufgaben für die Dortmunder. Nach dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (25. Februar) steht das Heimspiel gegen RB Leipzig (3. März) und das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea (7. März) an.

Mehr News für dich:

Der BVB braucht dafür jeden Star und vor allem einen fitten Adeyemi, der bei den Schwarzgelben wohl endgültig angekommen zu sein scheint.