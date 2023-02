Borussia Dortmund – Hertha BSC: Kurz nach Spielbeginn – BVB ereilt brisante Nachricht

22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga und es kommt zum Duell Borussia Dortmund – Hertha BSC. Im achten Pflichtspiel in 2023 will der BVB den achten Sieg in Folge einfahren.

Die Partie Borussia Dortmund – Hertha BSC war nur wenige Minuten alt, da ereilte den BVB direkt eine Hammer-Nachricht. Die schwarzgelben Anhänger waren dabei völlig aus dem Häuschen.

Borussia Dortmund – Hertha BSC: Nächster Gegner steht fest

Ohne Frage: Den Fokus legte Borussia Dortmund in den vergangenen Tagen auf das Heimspiel gegen Hertha BSC. Schließlich will die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic den nächsten Sieg. Sieben Partien bestritt der BVB in diesem Jahr in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League, sieben Mal gingen die Schwarzgelben als Sieger vom Platz.

Während die Begegnung gegen die Berliner gerade einmal wenige Minuten lief, gab es für Dortmund eine Hammer-Nachricht. Parallel wurde nämlich das Viertelfinale des DFB-Pokals ausgelost. Vor rund zwei Wochen setzte sich der BVB im Derby gegen den VfL Bochum (2:1) durch.

In der nächsten Runde bekommt es die Borussia nun mit dem RB Leipzig zutun. Das Spiel wird voraussichtlich am 4. oder 5. April ausgetragen, das Halbfinale dann am 2. und 3. Mai, ehe das Endspiel im Olympiastadion am 3. Juni stattfindet.

BVB im Pokal gegen RB Leipzig

Die vergangenen Partien zwischen dem BVB und den Leipzigern waren immer sehr brisant. Dabei kommt es auch zum erneuten Wiedersehen mit dem ehemaligen Coach Marco Rose. Das Spiel findet in der Leipziger RB Arena statt.

Die anderen Begegnungen lauten: 1. FC Nürnberg – VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt – 1. FC Union Berlin, FC Bayern München – SC Freiburg.

In allen Wettbewerben ist Borussia Dortmund noch drin. Während in der Champions League nach einem 1:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gegen den FC Chelsea das Weiterkommen winkt, ist der Rückstand auf den FC Bayern in der Bundesliga auf zwei Punkte verkürzt worden. Wie viele und ob überhaupt Titel für die Schwarzgelben rausspringen werden, zeigt sich am Ende.