Borussia Dortmund: Reus nur auf der Bank – Terzic erklärt überraschende Entscheidung

Als die Aufstellungen für die Partie Borussia Dortmund – FC Chelsea verkündet wurden, waren viele BVB-Fans etwas überrascht. Kapitän und Routinier Marco Reus sitzt in so einem wichtigen Spiel nur auf der Bank.

Vor Beginn des Spiels Borussia Dortmund – FC Chelsea erklärte Cheftrainer Edin Terzic seine Entscheidung, wieso Reus nicht von Anfang startet.

Borussia Dortmund – FC Chelsea: Reus nur auf der Bank

Mit ordentlich Selbstbewusstsein geht Borussia Dortmund in das Champions-League-Hinspiel im Achtelfinale gegen den FC Chelsea rein. Nach sechs Siegen in den bisherigen sechs Pflichtspielen des neuen Jahres will der Bundesligist seinen Höhenflug fortsetzen.

Gegen die Londoner wird Marco Reus überraschenderweise zunächst nur auf der Bank Platz nehmen. Der BVB-Kapitän muss seinen formstärkeren Kollegen den Vortritt lassen. Vor der Partie erklärte Cheftrainer Edin Terzic seine Entscheidung.

„Heute haben wir uns dafür entschieden, das Zentrum etwas stabiler zu halten. Marco (Reus, Anm. d. Red.) ist letzte Woche gegen Bochum ebenfalls von der Bank gekommen und hat das Spiel für uns entschieden. Wir sehen immer, was die Jungs spielen und uns bringen. Marco ist ein herausragender Spieler, ist extrem wichtig für uns und unser Kapitän. Trotzdem haben wir uns heute dafür entschieden, dass er nicht von Anfang an spielt. Wir sind uns aber sicher, dass er für uns eine extrem wichtige Rolle spielen kann“, sagte der Coach am DAZN-Mikro.

BVB – Chelsea: Das sind die Aufstellungen

Stattdessen beginnen bei Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea im Mittelfeld Julian Brandt, Jude Bellingham, Karim Adeyemi, Salih Özcan und Emre Can. In der Abwehr verteidigen Marius Wolf, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Raphael Guerreiro. Im Sturm soll Sebastien Haller für die Tore sorgen.

Bei den „Blues“ starten: Kepa – James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell – Loftus-Cheek, E. Fernandez – Ziyech, Mudryk – Joao Felix – Havertz.

Der BVB will sich im Signal-Iduna-Park eine gute Ausgangslage für das Rückspiel an der Stamford Bridge erspielen. Dabei soll auch die Siegesserie fortgesetzt werden. Ob das gegen Chelsea gelingen wird?