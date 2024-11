Borussia Dortmund: Guirassy-Hammer! Jetzt kann es wirklich passieren

Der Transfer von Serhou Guirassy hat sich bei Borussia Dortmund aber so was von gelohnt! Für den BVB ist der Neuzugang ein echter Torgarant und hatte bislang einen großen Anteil daran, dass der Revierklub nicht noch heftiger in der Krise steckt, als es gerade ohnehin schon der Fall ist.

Für den Stürmer von Borussia Dortmund bahnt sich jetzt persönlich ein echter Hammer an. Dem Angreifer winkt jetzt nämlich eine ganz besondere Auszeichnung. Kann er sich gegen die große Konkurrenz durchsetzen?

Borussia Dortmund: Guirassy vor großer Auszeichnung

Während er mit Borussia Dortmund in dieser Saison aller Voraussicht nach gar keinen Titel gewinnen wird, winkt Serhou Guriassy dafür eine andere individuelle Trophäe. Der Angreifer gehört nämlich zu den letzten fünf Kandidaten, die sich den Titel „Afrikas Fußballer des Jahres“ sichern könnten.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Wunderkind im Visier! Doch der BVB muss schnell sein

Zu seinen Konkurrenten gehören: Achraf Hakimi (Marokko/PSG), Ademola Lookman (Nigeria/Bergamo), Ronwen Williams (Südafrika/Mamelodi Sundowns) und Simon Adingra (Elfenbeinküste/Brighton).

Zur Überraschung vieler Fans sind Mo Salah (Ägypten/FC Liverpool), Victor Boniface (Nigeria/Leverkusen) und Victor Osimhen (Nigeria/Galatasaray) raus aus dem Rennen. Drei absolute Top-Stars, die nicht mehr dabei sind und Guirassys Chancen erhöhen, sich tatsächlich bald der beste Fußballer aus seinem Kontinent zu werden.

Tritt Guirassy in Auba’s-Fußstapfen?

Dabei könnte Guirassy in die Fußstapfen einer seiner Vorgänger bei Borussia Dortmund zu werden: Pierre-Emerick Aubameyang. Der Gabuner holte sich die Auszeichnung 2015, als er beim BVB noch unter Vertrag stand.

Nun könnte der nächste Dortmunder sich diese Auszeichnung schnappen. Zu den Favoriten gehören ganz klar neben Guirassy der Marokkaner Hakimi und der Nigerianer Lookman. Beide Stars hatten bei ihren Vereinen eine starke Saison gespielt und konnten auch international auf sich aufmerksam machen. Lookman gewann unter anderem die Europa League und ärgerte im Finale Bayer Leverkusen.

Mehr Nachrichten für dich:

Aber auch Guirassy darf sich weiterhin Hoffnungen machen. Vielleicht gelingt dann tatsächlich die große Überraschung. Dann hätte der BVB schon den zweiten afrikanischen Fußballer des Jahres in seinen Reihen.