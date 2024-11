Borussia Dortmund: Wunderkind im Visier! Doch der BVB muss schnell sein

Sobald ein Talent in den europäischen Top-Ligen anfangt, aufzublühen, ist Borussia Dortmund alarmiert: Der BVB ist nämlich dafür bekannt, bei jungen Spielern ebenfalls zu den Interessenten zu gehören. Und auch die Talente wissen, dass der Revierklub ein interessanter Klub zum Karrierestart sein könnte.

Ob das auch der erst 17-jährige Thijs Kraaijeveld so sieht? Borussia Dortmund und zahlreiche weitere Top-Klubs buhlen um den Youngster, der schon jetzt für Furore sorgt. Wer bekommt wohl den Zuschlag?

Borussia Dortmund buhlt um Wunderkind

In den vergangenen Jahren hat Borussia Dortmund schon einige Talente für die Jugendmannschaften verpflichtet. Dort sollen sie sich entwickeln, bis der erste Schritt bei den Profis vollzogen werden kann. Einige dürfen an den Trainingseinheiten teilnehmen und bekommen sogar Einsätze in Pflicht- und Testspielen.

Einen ähnlichen Karriereverlauf wird sich auch Thijs Kraaijeveld erhoffen. Das Juwel ist bei Feyenoord Rotterdam unter Vertrag und hat im Nachwuchsbereich schon die Aufmerksamkeit einiger Top-Klubs auf sich gezogen. Auch der BVB hat ihn ins Visier genommen, berichtet „SoccerNews“ aus den Niederlanden.

So sollen die Dortmunder und die anderen Interessenten bereits ihre Scouts ins Nachbarland geschickt haben, um Kraaijeveld genauer zu beobachten. Die beiden Traditionsvereine PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam haben auch großes Interesse daran, ihn unter Vertrag zu nehmen.

Wer bekommt den Zuschlag?

Kraaijeveld hat allerdings noch kein einziges Pflichtspiel für Feyenoord absolviert. Ein Grund ist dabei die Meniskusverletzung aus dem März. Erst Ende September konnte er sein Comeback feiern. Womöglich hätte er sein Profidebüt ansonsten schon in der vergangenen Saison feiern können. So muss er sich aktuell gedulden und kommt in der Jugendliga in den Niederlanden zum Einsatz, die sich Borussia Dortmund jetzt wohl genauer anschauen wird.

Was aber besonders interessant sein wird: Kraaijevelds Vertrag läuft zum Saisonende aus. Der Youngster kann also ablösefrei zu einem neuen Klub wechseln, wenn er denn das neue Vertragsangebot der Rotterdamer ablehnen sollte. Daher müsse sich der BVB beeilen, wenn es denn Interesse am 17-jährigen Mittelfeldspieler geben sollte.