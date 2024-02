Borussia Dortmund: Kobel-Sorgen wachsen – nächster Schock droht

In der Champions League musste Alexander Meyer blitzschnell auf Betriebstemperatur kommen. Gegen Hoffenheim bahnt sich nun sein nächster Einsatz für Borussia Dortmund an.

Star-Keeper Gregor Kobel, der sich in Eindhoven (1:1) beim Aufwärmen verletzte, droht auch am Sonntag (17.30 Uhr) auszufallen. Die Sorgen bei Borussia Dortmund wachsen – denn der Schweizer erweist sich immer mehr als verletzungsanfällig.

Borussia Dortmund: Nächster Kobel-Ausfall droht

16 Mal hat Alexander Meyer Gregor Kobel schon vertreten, seit er im Sommer 2022 zum BVB wechselte. Und das 17. Mal scheint nicht lange auf sich warten zu lassen. Dortmunds Nummer Eins droht nach seinem kurzfristigen Ausfall in der Champions League auch in der Bundesliga zu fehlen. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wackelt der Einsatz des Star-Keepers am Sonntag gegen Hoffenheim gewaltig.

Schon beim 1:1 in Wolfsburg hatte sich Kobel auf dem Rasen behandeln lassen, spielte die Partie aber zu Ende und wurde beim Königsklassen-Auswärtsspiel bei der PSV Eindhoven erneut für die Startelf nominiert. Kurz vor Anpfiff wurde klar, dass eine Blessur beim Aufwärmen einen Einsatz verhindert. Nun wird immer deutlicher: Es war mehr als nur eine Blessur.

BVB: Was ist los mit Gregor Kobel?

Eine Muskelverletzung lässt die Kobel-Sorgen bei Borussia Dortmund wachsen. Noch ist unklar, welche Verletzung den Schlussmann plagt. Ein Risiko wird der BVB bei seinem Leistungsträger aber unter Garantie nicht eingehen.

In Eindhoven hatte auch Prime-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer die Verletzungsproblematik um Gregor Kobel auf den Tisch gebracht. „Man muss die Ursachen analysieren. Es passiert ein bisschen zu oft bei Gregor“, hatte er am Mikrofon gefordert. Hier mehr dazu.

Die Ursachenforschung dürfe nicht leichtfallen. Die sich häufenden Ausfälle waren mit einem Bänderriss, mehreren Krankheiten und Muskelproblemen verschiedener Natur.