Eindhoven – BVB: Doppel-Schock für Terzic! Für Dortmund wird es immer bitterer

Sie gehört zu den beliebtesten Hymnen im Fußball und ertönt wieder am Dienstagabend (20. Februar) bei einer Partie des BVB! Denn Borussia Dortmund gastiert zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei PSV Eindhoven.

Die Dortmunder wollen sich eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Signal-Iduna-Park verschaffen. Doch kurz vor Beginn der Partie Eindhoven – BVB gibt es gleich zwei schlechte Nachrichten für Cheftrainer Edin Terzic.

Eindhoven – BVB: Doppel-Schock für Terzic!

In der Bundesliga pfui, in der Champions League hui? Bislang konnte der BVB international glänzen, national enttäuschten die Dortmunder allerdings. Dafür freuen sich die Fans von Borussia Dortmund auf die Partie gegen die PSV Eindhoven. Die Freude wird allerdings kurz vor Anpfiff getrübt.

Als die Schwarzgelben die Startaufstellung verkündeten, fehlte nämlich ein Name: Niklas Süle. Der Innenverteidiger, der in den vergangenen Spielen zur Stammelf gehörte, fällt kurzfristig krankheitsbedingt aus, wie der Revierklub verkündete. Für ihn wird Mats Hummels in die erste elf rücken.

Der Ausfall trifft Edin Terzic hart. Der BVB-Coach schwärmte zuletzt von dem Innenverteidiger Duo mit Süle und Nico Schlotterbeck. Beide Abwehrspieler machten ihre Arbeit zuletzt gut. Nun muss Hummels wieder ran. Was Hoffnung macht: Hummels ist nach seinem Infekt wieder topfit.

Auch Kobel fällt aus

Dann gab es rund 15 Minuten vor Anpfiff die nächste bittere Meldung: Torhüter Gregor Kobel fällt mit muskulären Problemen kurzfristig aus. Für ihn Wird Alex Meyer starten. Ansonsten werden neben Schlotterbeck und Hummels Ian Maatsen und Julian Ryerson spielen. Im Mittelfeld dürfen Marco Reus, Emre Can und Marcel Sabitzer ran.

Für die Tore sollen Niclas Füllkrug, Donyell Malen und Jadon Sancho sorgen. Auf der Bank sitzen Lotka, Wolf, Bensebaini, Özcan, Wätjen, Brandt, Bynoe-Gittens, Duranville, Bamba und Moukoko.

Und so lautet die Startaufstellung der PSV: Benitez – Teze, Schouten, Boscagli, Dest – Veerman, Tillmann, Saibari – Lozano, de Jong, Bakayoko.