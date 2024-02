BVB-Talent heiß begehrt – droht Dortmund ein bitteres Déjà-vu?

Jude Bellingham, Erling Haaland, Jadon Sancho – in den vergangenen drei Sommer-Transferperioden verlor Borussia Dortmund immer wieder seine Top-Talente für großes Geld an die absoluten Spitzenklubs Europas.

Ein ähnliches Szenario könnte Borussia Dortmund bei Jamie Bynoe-Gittens drohen. Der Flügelstürmer zählt zu den größten Talenten im BVB-Kader. Auch wenn er noch lange nicht das Niveau des genannten Trios erreicht hat, könnte er schon bald dem Ruf aus der Heimat folgen.

Borussia Dortmund: Bynoe-Gittens der nächste Superstar?

Jamie Bynoe-Gittens ist gerade einmal 19 Jahre alt. Trotzdem hat er bei den Profis von Borussia Dortmund schon mehrfach angedeutet, welches Potenzial in ihm schlummert. Der Engländer ist fester Bestandteil des Kaders von Edin Terzic, kommt regelmäßig zum Einsatz.

Zwei Tore und sechs Vorlagen erzielte er in dieser Saison in 20 Einsätzen. Mit seinen schnellen Dribblings und seinem Zug zum Tor sorgt er immer wieder für Gefahr, belebt das Offensivspiel der Dortmund. Was ihm bislang fehlt, ist die Konstanz.

Liverpool mit Interesse an „JBG“

Das Talent von Bynoe-Gittens, der 2020 ablösefrei von Manchester City zum BVB kam, ist auch den großen Klubs nicht verborgen geblieben. Transferexperte Ekrem Konur berichtet nun, dass der FC Liverpool weiterhin ein Auge auf den 19-Jährigen wirft. Die „Reds“ haben demnach Interesse an einer Verpflichtung, konkret ist das aber wohl noch nicht.

Feststeht aber: Verläuft die Entwicklung von „JBG“ weiterhin so rasant, dürfte er spätestens in ein bis zwei Jahren ganz oben auf dem Zettel einiger europäischer Spitzenklubs stehen. Dann droht Borussia Dortmund ein ähnliches Szenario wie bei Bellingham, Haaland und Sancho.