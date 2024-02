Borussia Dortmund: Brunner und Co. sorgen für Paukenschlag – reagiert Terzic bald?

Trübsal bei den Profis, großer Jubel beim Nachwuchs. Nachdem sich die Stars von Borussia Dortmund um Emre Can und Co. gegen Wolfsburg äußerst schwergetan hatten, war einen Tag später die U19 dran. Dabei gelang dem Team um Juwel Paris Brunner die nächste Gala.

Komfortabel liegt die A-Jugend von Borussia Dortmund (hier mehr zur Jugend erfahren) an der Tabellenspitze. Beinahe kann man schon für die Meisterrunde planen. Das könnte dem ein oder anderen Talent bald vielleicht die Möglichkeit fürs Profi-Debüt geben.

Borussia Dortmund: U19 zeigt Potenzial

Der unangefochtene Star im Dortmunder Nachwuchs ist Paris Brunner. Um den Stürmer läuft aktuell ein Vertragspoker. Der BVB will ihn unbedingt langfristig halten. Kein Wunder, ist Brunner doch Top-Torschütze und wurde bei der U17-WM im vergangenen Jahr zum besten Spieler des Turniers gewählt.

+++ Nach langem Hin und Her! Entscheidung um Brunner-Verbleib endlich gefallen? +++

Allerdings gibt es einige weitere Spieler, die längst auf dem Radar von Profi-Trainer Edin Terzic aufgetaucht sind. So durften beispielsweise auch schon Kjell Wätjen oder Cole Campbell bei der ersten Mannschaft vorstellig werden (hier mehr zu ihnen lesen). Auf ihr Profidebüt warten allerdings noch alle drei.

BVB zerlegt Köln

So stand am Sonntag (18. Februar) erst einmal wieder die A-Junioren-Bundesliga auf dem Programm. In der Weststaffel traf Borussia Dortmund auf Viktoria Köln. Nach Blitzstart (Danil Krevsun zum 1:0) folgte der schnelle Ausgleich. Dann jedoch waren es Campbell, Brunner und Wätjen die allesamt ein Tor erzielten und für einen 4:1-Sieg sorgten.

In der Tabelle liegt Dortmund damit komfortabel auf dem ersten Platz. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf Platz zwei und sogar 13 auf Rang drei. Besonders dieser Abstand ist wichtig. Die ersten beiden der Staffel West qualifizieren sich am Ende der Saison für die Meisterrunde, um dort gegen die Gewinner der anderen zwei Staffeln um den Titel des Deutschen Meisters zu kämpfen. Das ist beim BVB das große Ziel.

Borussia Dortmund: Chance bei den Profis?

Die Meisterrunde findet im Mai statt. Macht Dortmund so weiter, sind sie aber schon deutlich früher qualifiziert. Das könnte von Vorteil für Brunner und Co. sein. So könnte U19-Trainer Mike Tullberg sie bei dem ein oder anderen Liga-Spiel entbehren – und so vielleicht für einen Einsatz bei den Profis freigeben.

Hier liest du die besten News:

Manch ein Fan von Borussia Dortmund würde es sicherlich gerne sehen, wenn endlich wieder Talente aus der eigenen Jugend eine Chance in der Bundesliga bekommen. In den letzten Jahren war das nur Youssoufa Moukoko und Jamie Bynoe-Gittens vorbehalten.