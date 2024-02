Borussia Dortmund: Wut entlädt sich – BVB-Juwele sorgen für Knall

Was für eine Antwort! Am Mittwoch erlebte die U19 von Borussia Dortmund einen Tiefschlag, flog überraschend aus der Youth League. Doch die Reaktion, die die BVB-Talente um Mega-Juwel Paris Brunner nun zeigten, ist beeindruckend.

Keine vier Tage nach dem bitteren Aus musste die A-Jugend von Borussia Dortmund wieder ran. Zurück in der Bundesliga sorgt sie für einen Knall – und zerlegt Gegner Wuppertaler SV nach allen Regeln der Kunst.

Borussia Dortmund: U19 mit beeindruckender Reaktion auf YL-Aus

Der Schock saß tief. In einer starken Gruppenphase hatte der BVB in der Youth League Newcastle United geschlagen, PSG sogar gleich zweimal. Verdient und souverän zog man in die K.o.-Phase ein. Doch dort war sofort Schluss. In den Playoffs folgte gegen No-Name MSK Zilina in der Slowakei das frühe Aus. Trotz Führung gab man durch einen Last-Minute-Knockout das Spiel und die Titelträume ab. „Das tut weh“, resümierte ein geschockter Trainer Mike Tullberg.

++ Borussia Dortmund: Mats Hummels sorgt für Schnappatmung – verrät der BVB-Star HIER seine Zukunft? ++

Aufbauarbeit war gefragt. „Es ist keine Floskel, wenn wir behaupten, dass die Jungs aus den Spielen in der UEFA Youth League sehr viel lernen. Auch aus einer schmerzhaften Niederlage und einem Gefühl, dass sie nicht unbedingt wieder spüren wollen“, sagte Tullberg. Die Reaktion seiner Talente: einfach nur beeindruckend.

BVB: Kantersieg nach bitterem K.o.

Vier Tage nach dem bitteren K.o. musste die U19 von Borussia Dortmund wieder in der Bundesliga an – und bewies imposant, dass sie den Tiefschlag abgeschüttelt hat. Aufsteiger Wuppertaler SV wurde grandios abgefertigt und mit 7:1 wieder nach Hause geschickt. Der mit Abstand höchste Saisonsieg – ausgerechnet nach dem größten Tiefpunkt.

Mehr Nachrichten:

Die Wut im Bauch entlud sich mit einem Knall. Paris Brunner, Kjell Wätjen (je 2), Alex Niziolek, Vincenzo Teixeira und Ousmane Diallo trafen für Borussia Dortmund, bauten den Vorsprung in der Tabelle auf stolze neun Punkte aus.