Eindhoven – BVB: Krasse Ansage vor CL-Duell – „Dortmund wird schon sehen“

Bundesliga pfui, Champions League hui? So in etwa läuft aktuell die Saison für Borussia Dortmund. Während der BVB international glänzt und sich als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizierte, enttäuscht man in der Liga immer wieder. Das weiß auch der kommende Gegner in der Königsklasse, PSV Eindhoven.

Vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag (20. Februar, 21 Uhr) gibt es von der PSV Eindhoven eine krasse Ansage in Richtung BVB. Wie die Dortmunder Profis nach diesen Aussagen reagieren werden?

Eindhoven – BVB: Krasse Ansage vor CL-Duell

Wenn der BVB in der Champions League gegen die PSV Eindhoven um den Einzug ins Viertelfinale kämpft, dann ist auch der FC Bayern dabei. Na ja, nicht ganz. Malik Tillman ist zwar beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, aber wurde vom niederländischen Traditionsverein bis zum Saisonende ausgeliehen. Vor dem Duell gegen die Schwarzgelben macht der 21-Jährige eine klare Ansage.

Denn es kann durchaus sein, dass die Dortmunder die Niederländer unterschätzen. „Unsere Ergebnisse in der Liga sprechen für sich“, sagte der Mittelfeldspieler gegenüber dem „Kicker“. Die PSV ist bislang ungeschlagen und Tabellenführer in der Eredivisie.

Zudem setzte sich der Klub von Ex-BVB-Coach Peter Bosz gegen Arsenal, Sevilla und Lens durch. „Dortmund wird schon sehen, was hier passiert“, warnt Tillman und fügt anschließend hinzu: „Wir sind als Team unheimlich eng zusammengewachsen. Jeder hat Spaß.“

Dortmund will sich gute Ausgangslage verschaffen

Der Youngster von Eindhoven dürfte als Bayern-Leihgabe wohl noch etwas motivierter sein und will den BVB in der Champions League ärgern. In der laufenden Saison machte Tilman mit guten Leistungen schon auf sich aufmerksam. Fünf Tore und sieben Vorlagen gelangen ihm bislang in 26 Pflichtspielen. Die PSV besitzt sogar eine Kaufoption, die im Sommer gezogen werden kann.

Bei den Dortmundern wird man die Aussagen des offensiven Mittelfeldspielers aufgenommen haben, sich aber auf das eigene Spiel konzentrieren. Mit einer ordentlichen Leistung will sich die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Signal-Iduna-Park verschaffen.