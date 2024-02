Borussia Dortmund: Plötzliche Wende um BVB-Star! Bleibt ein Leistungsträger nun doch?

Schon im Winter stand ein Abgang von Donyell Malen im Raum. Der Niederländer soll sich bei Borussia Dortmund nicht mehr wohlgefühlt und einen Wechsel angestrebt haben. Mehreren Medienberichten zufolge war unter anderem Manchester United stark an Malen interessiert.

Doch der Transfer scheiterte und Malen entschied, gemeinsam mit Borussia Dortmund, dass er mindestens bis zu Sommer bleibe. Doch nun könnte es aus Sicht des BVB noch besser kommen: Malen soll bereit sein, auch über den Sommer hinaus für den Ruhrpott-Club aufzulaufen.

Borussia Dortmund: Bleibt Malen dem BVB doch erhalten?

Malen gehört in der laufenden Saison zweifelsohne zu den wichtigsten Spielern der Westfalen. Wettbewerbsübergreifend kommt der Niederländer auf 13 Torbeteiligungen – nur Niclas Füllkrug hat mehr (21). Dennoch gehört Malen in nahezu jeder Transferphase zu möglichen Abgangskandidaten.

Der Offensiv-Akteur selbst gibt nun jedoch zu verstehen, dass er sich beim BVB pudelwohl fühlt. Gegenüber der niederländischen Rundfunkanstalt „NOS“ sagt Malen, dass er in Dortmund „zunehmend“ angekommen sei. Beim BVB habe er sich menschlich enorm entwickelt.

„Ich bin hier in Dortmund viel reifer geworden. Das liegt auch an den Enttäuschungen, die man erlebt, auch außerhalb des Fußballs. Dann merkt man, was einem wichtig ist. Für mich ist das Ruhe, Zuversicht und die Überzeugung, aus jedem Tag das Beste herauszuholen“, so Malen.

Malen adelt die BVB-Fans

Dass sich Malen in Dortmund so wohl fühlt, liegt wohl auch an den BVB-Fans – denn die unterstützen den Niederländer zu jeder Zeit. „Mein erstes Auswärtsspiel war in Freiburg, auf der anderen Seite des Landes. Ich bin aus dem Bus gestiegen und da waren Hunderte von Fans. Da dachte ich einen Moment lang: ‚Wow, das ist ein richtig großer Verein.‘“, so Malen rückblickend.

Weitere News:

Ein weiterer Grund, wieso Malen nun wohler fühlt, könnte auch sein Landsmann sein. „NOS“ zufolge verbringt der 25-Jährige auf dem Trainingsplatz viel Zeit mit Ian Maatsen, der leihweise beim BVB spielt. Dieser kehrt im Sommer jedoch vorerst zum FC Chelsea zurück. Dennoch kann sich Malen weitere Jahre bei Schwarz-Gelb wohl durchaus vorstellen.