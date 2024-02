Hat Borussia Dortmund ein Kobel-Problem? Sammer wird deutlich: „Passiert zu oft“

Wenige Minuten vor dem Anpfiff des Achtelfinal-Hinspiels der Champions League erreichte Borussia Dortmund die Hiobsbotschaft: Stammkeeper Gregor Kobel kann nicht spielen. Der Schweizer Schlussmann fällt mit muskulären Problemen aus. Alexander Meyer muss in den Kasten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gregor Kobel ausfällt. In der jüngeren Vergangenheit musste er für einen Torwart ungewöhnlich häufig passen. BVB-Berater Matthias Sammer überrascht das und er ordnet eine Ursachenforschung an.

Borussia Dortmund: Kobel fällt kurzfristig aus – schon wieder

Beim Aufwärmen war Kobel noch dabei, doch beim Anpfiff stand Meyer zwischen den Pfosten. Kobel signalisierte wenige Minuten vor Spielbeginn, dass es nicht gehen wird. „Es sah eigentlich alles gut aus. Dann ist er reingegangen. Als ich dann in die Kabine kam, habe ich gesehen, dass es ihm nicht so gut geht, dass es nicht geht“, berichtet Ersatzmann Meyer nach Abpfiff. Trainer Edin Terzic gab an, dass es die Nachwirkungen eines Zusammenpralls aus dem Wolfsburg-Spiel seien.

Und so musste Meyer einspringen, machte seine Sache aber wieder sehr ordentlich. Bis auf den Elfmeter wehrte der Schlussmann alle Schüsse von PSV Eindhoven ab, lieferte einen souveränen und ruhigen Auftritt ab.

Für Meyer war es nicht das erste Mal, dass er kurzfristig einspringen musste. „Ich kannte das schon aus der letzten Saison“, sagte er nach Abpfiff. Am 23. Spieltag der Vorsaison gegen RB Leipzig verletzte sich Kobel beim Aufwärmen. Meyer half auch dort aus.

„Es passiert ein bisschen zu oft bei Gregor“

Insgesamt 15 Spiele verpasste Kobel in den vergangenen anderthalb Jahren. Für einen Torwart ist dies schon ein ungewöhnlich hoher Wert. Der BVB-Keeper kämpft immer mal wieder mit kleineren muskulären Problemen, was BVB-Berater Matthias Sammer durchaus besorgt.

„Ich bin auch überrascht. Man muss die Ursachen analysieren. Es passiert ein bisschen zu oft bei Gregor“, sagte er bei „Amazon Prime“. Allerdings betonte Sammer auch: „Auf der anderen Seite ist Meyer daran gewöhnt, deswegen sehe ich keine Probleme.“

Wie lange Kobel ausfällt oder ob er sogar schon am Sonntag (25. Februar) gegen die TSG Hoffenheim wieder auf dem Platz steht, ist noch unklar.