Borussia Dortmund – RB Leipzig: Schock kurz vor Anpfiff! Leistungsträger verletzt sich beim Aufwärmen

Mit dem Spiel Borussia Dortmund – RB Leipzig wird der 23. Spieltag mit einem echten Hammer eröffnet. Beide Teams wollen sich die Chance wahren, den Bayern im Titelkampf richtig gefährlich zu werden. Der BVB peilt den zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel im neuen Jahr an.

Im Kampf um die drei Punkte muss Schwarzgelb kurzfristig auf zwei Stars verzichten. Donyell Malen verletzte sich im Training und fällt somit für die Partie Borussia Dortmund – RB Leipzig aus. Und dann kam es noch dicker: Gregor Kobel verletzte sich bei Aufwärmen und fällt ebenfalls aus.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Kobel fällt aus

Ursprünglich stand Gregor Kobel noch in der Startelf, ging auch wie gewohnt mit der Mannschaft zum Aufwärmen raus auf den Rasen. Doch dann der Schock: Kobel kann nicht spielen. Der Schweizer verletzte sich offenbar beim Aufwärmen, kämpft laut BVB-Angaben mit muskulären Problemen. Für ihn wird Alexander Meyer im Tor stehen.

Ebenfalls nicht dabei ist Donyell Malen. Der Niederländer verletzte sich im Training vor der Partie und fällt somit aus. Der Offensivspieler hat seit einem Schlag auf dem Fuß mit Schmerzen zu kämpfen. Für ihn ist der Ausfall besonders bitter. Der 24-Jährige zog sich am Anfang der Saison bereits eine Muskelfaserriss zu und fiel mehrere Wochen aus. Seither kommt er in der laufenden Saison nicht über eine Reservisten-Rolle (15 Spiele, 3 Torbeteiligungen) hinaus.

Auch nach der Verletzung von BVB-Youngster Youssoufa Moukoko saß Malen häufig auf der Bank. Der Offensiv-Star ist hinter Haller und Modeste nur die dritte Wahl von Borussen-Coach Terzic. Aufgrund der mangelnden Einsatzzeit ist Malen einer der größten Abgangskandidaten im Sommer. Gerüchten zufolge soll der FC Sevilla an dem Stürmer interessiert sein.

Ob der Offensiv-Star nur das Spiel gegen Leipzig verpasst, ist derzeit noch offen. Fakt ist: Malen spielt in den kommenden Wochen um seine Zukunft beim BVB. Sofern er denn fit ist. Der Vertrag des Angreifers läuft noch bis 2026. Der BVB könnte also mit einem möglichen Verkauf noch ordentlich Geld in die Kasse spülen. Geld, was die Westfalen für potenzielle Neuzugänge für die kommende Saison gut gebrauchen könnten.

Ryerson zurück in der Startelf

BVB-Coach Edin Terzic ändert seine Aufstellung gegen RB Leipzig im Vergleich zum 1:0-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim auf zwei Positionen: Neuzugang Julian Ryerson rückt auf der linken Verteidigungsseite für Raphael Guerreiro in die Startelf. Salih Özcan beginnt für Youngster Jamie Bynoe-Gittens. Weniger Tempo auf den Außenbahnen, mehr Stabilität in der Mitte. Özcan wird also für seine guten Leistungen in den vergangenen Wochen belohnt.

Die Devise für Schwarz-Gelb ist klar: Die Tabellenführung mit einem Sieg zumindest für eine Nacht zurückerobern und den Druck auf den FC Bayern weiter hoch zuhalten. Für den BVB wäre ein Sieg vor dem Champions League-Rückspiel bei Chelsea London und dem Revierderby am nächsten Wochenende besonders wichtig. Mit jedem Sieg wird die Brust in Dortmund immer breiter.