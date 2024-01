Borussia Dortmund: Star vor Abschied? Terzic lässt aufhorchen

Wenn am 1. Februar um 18 Uhr das Transferfenster schließt, hat Borussia Dortmund keine Möglichkeiten mehr, neue Spieler zu verpflichten. In anderen Ländern dürfen die Klubs aber auch darüber hinaus noch Transfers tätigen. Statt Neuzugänge könnte es bis dahin auch einen Abgang beim BVB geben.

Um Giovanni Reyna ranken sich seit mehreren Wochen zahlreiche Gerüchte. So soll das Talent von Borussia Dortmund vor einem Wechsel in die Premier League oder Ligue 1 stehen. Cheftrainer Edin Terzic hat sich dazu nun geäußert.

Borussia Dortmund: Reyna vor Abschied?

Hat das Kapitel Borussia Dortmund für Giovanni Reyna bald ein Ende? Das US-Talent soll heiß begehrt sein und laut Medienberichten vor einem Wechsel stehen. Der Mittelfeldspieler soll sich dabei mit zwei Vereinen geeinigt haben: Olympique Marseille und Nottingham Forest.

Beide Teams peilen eine Leihe inklusive Kaufoption an. Es ist aber auch möglich, dass Reyna direkt wechselt und der BVB noch eine Ablöse kassiert (hier alle Einzelheiten). Der US-Amerikaner hat unter Cheftrainer Edin Terzic keine Chance mehr auf Startelf-Einsätze und möchte deshalb flüchten. Laut mehreren Berichten muss sich Reyna nur noch für einen Klub entscheiden – dann würde der Deal über die Bühne gehen.

Vor dem Derby gegen den VfL Bochum am Sonntag (28. Januar, 17.30 Uhr) wurde Terzic auf Reyna angesprochen. Der BVB-Coach sorgte mit seinen Aussagen für Aufsehen.

Terzic spricht über Reyna

Demnach sei Reyna noch gar nicht auf Terzic zugekommen. „Deshalb ist das für mich im Moment kein Thema“, betonte der Coach von Borussia Dortmund. Reyna habe gut trainiert und werde daher auch gegen die Bochumer im Kader stehen. Es ist auch durchaus möglich, dass der 21-Jährige in der Startelf stehen könnte, da die Dortmunder aktuell große Personalsorgen haben (hier mehr erfahren).

In der laufenden Saison kommt Reyna auf bislang 13 Pflichtspieleinsätze. Davon stand er lediglich in zwei Partien in der Startelf. Mit 336 Einsatzminuten kann der Offensivspieler aber überhaupt nicht zufrieden sein. Womöglich könnte eine Leihe helfen, wieder zur Topform zu finden.