Borussia Dortmund vor Bochum mit riesigen Personalsorgen – schlägt jetzt IHRE Stunde?

Mit Spannung dürften die Fans von Borussia Dortmund den Kader für das Spiel gegen den VfL Bochum erwarten. Vor dem kleinen Revierderby plagen den BVB große Personalsorgen, mehrere Stammspieler drohen auszufallen.

Auf der Pressekonferenz deutete Trainer Edin Terzic bereits an, dass am Sonntag (28. Januar) gegen den VfL Bochum durchaus das ein oder andere Talent im Kader stehen könnte. Dem BVB-Nachwuchs winkt eine große Chance.

Borussia Dortmund mit großen Personalsorgen

Gregor Kobel und Julian Brandt konnten in dieser Woche krankheitsbedingt nicht trainieren. Felix Nmecha (Hüfte) braucht noch länger, bis er zurückkehren kann. Karim Adeyemi (Syndesmoseband), Julian Ryerson (Knie) und Julian Duranville (Muskelverletzung) trainieren zwar wieder, sind aber noch nicht bereit für einen Einsatz. Ramy Bensebaini ist mit Algerien beim Afrika Cup ausgeschieden, bekommt aber noch ein paar Tage Pause. Sebastien Haller trifft mit der Elfenbeinküste im Achtelfinale am Montag (29. Januar) auf den Senegal.

Die Ausfallliste bei Borussia Dortmund ist lang, auch wenn Niklas Süle wieder im Kader stehen wird und auch Mats Hummels und Emre Can zurückkehren. Für einige Talente von Borussia Dortmund könnte dies die Möglichkeit sein, in den Kader der Profis zu rücken.

Talenten winkt Einsatz

Gegen den 1. FC Köln feierte Hendry Blank sein Debüt für Borussia Dortmund, kam in der Pause für den angeschlagenen Süle. Samuel Bamba durfte kurz vor Weihnachten zweimal ran und auch Paris Brunner stand schon einmal im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Vergangene Woche stand auch Ole Pohlmann schon im Kader. Von ihm ist Terzic sehr überzeugt. „Ich finde, dass Ole Pohlmann bei der U23 eine herausragende Saison spielt, aber bei uns ein bisschen das Pech hat, dass seine Position bei uns dreifach, vierfach, fünffach besetzt ist“, sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel. Mit Brandts Ausfall könnte er nun in den Kader rücken.

Terzic gelassen: „Gar keine Sorge“

Und dann wären da beispielsweise auch noch Kjell Wätjen und Cole Campbell, die im Trainingslager in Marbella dabei waren. „Die meisten von ihnen waren schon mit im Trainingslager. Wir nutzen diese Phasen immer wieder, um den Jungs die Möglichkeit zu geben, uns näher kennenzulernen und um sie näher kennenzulernen“, erklärte Terzic.

Die Chancen, dass ein BVB-Talent gegen Bochum zum Einsatz kommt, sind durch die Ausfälle gestiegen. Für Terzic ist das aber kein Problem. „Da haben wir wirklich spannende Jungs und gar keine Sorge, die reinzuwerfen, so wie wir es in der Vergangenheit getan haben“, so Terzic.