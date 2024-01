Borussia Dortmund: Juwel-Flucht nimmt Form an – BVB-Hammer noch in diesem Winter?

Ist das Kapitel Borussia Dortmund für Giovanni Reyna bald endgültig zu Ende? Das Juwel erlebt eine mehr als nur schwierige Saison bei den Schwarzgelben. Seit Anfang Oktober ist das US-Talent nach zahlreichen Verletzungen wieder fit, hat aber unter Cheftrainer Edin Terzic keine Chance.

Gerüchte über einen Wechsel gibt es bereits seit mehreren Monaten. Aus dem Ausland haben bereits mehrere Vereine angeklopft. Der Youngster von Borussia Dortmund soll „mehr als unzufrieden“ sein. Ein Abgang noch in diesem Winter gilt als nicht ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Juwel-Flucht nimm Form an

Erst zweimal stand Giovanni Reyna in dieser Saison bei Borussia Dortmund in der Startelf, bringt es derzeit auf zwölf Pflichtspiele. Viel zu wenig für den 21-Jährigen, dem der Durchbruch im Profifußball noch immer nicht gelungen ist. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Reyna hatte viel zu viele Verletzungen in seiner noch jungen Karriere.

Cheftrainer Edin Terzic wird zwar froh sein, dass Reyna seit Oktober 2023 wieder fit und einsatzbereit ist, setzt aktuell aber eher auf andere Spieler. Wie „Sky“ berichtet, soll das Juwel „mehr als unzufrieden“ mit seinen Einsatzzeiten sein. Erst kürzlich wechselte er seine Berater-Agentur, was auf einen Transfer im Winter schließen lassen könnte.

Laut dem TV-Sender sei ein Abgang in dieser Winter-Transferperiode nicht ausgeschlossen. Die Aussagen von Sportdirektor Sebastian Kehl bei „Sky90“ lassen dabei auch aufhorchen: „Gio hatte eine schwierige Zeit und hat wenig gespielt. Er hat immer wieder gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler sein kann. Durch die Besetzung im Zentrum hat er Konkurrenten auf seiner Position. Ich verstehe, dass es eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Ich kann derzeit nicht sagen, ob er bleiben wird.“

Interesse aus Europa ist da

Zuletzt gab es Gerüchte darüber, dass Champions-League-Teilnehmer Real Sociedad großes Interesse an Reyna hätte (hier mehr dazu), doch aus Spanien kommt nun die Info, dass die Basken nun zurückrudern. Die baskische Zeitung „Noticias de Gipuzkoa“ berichtet, dass „La Real“ es auf einen anderen Bundesliga-Profi abgesehen hat. Statt bei Borussia Dortmund zuzuschlagen, sei ein Transfer von Sheraldo Becker von Union Berlin geplant.

Für Reyna wäre das mehr als bitter, da er sich einen Wechsel zu Real Sociedad vorstellen könnte. Nun aber muss der Youngster sich wohl woanders umschauen. Laut „ESPN“ gibt es aber noch zahlreiche andere Klubs aus Europa, die Interesse an Reyna haben. Darunter wohl auch einer der beiden Klubs aus Sevilla. Ob Betis oder der FC ist allerdings nicht bekannt.