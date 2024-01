Borussia Dortmund: Verein baggert an BVB-Star – Dortmund Fans werden sofort hellhörig

Welchen Weg geht Giovanni Reyna bei Borussia Dortmund? Das Juwel aus den USA spielt seit einigen Jahren für den BVB, galt seit jeher als künftiger Star. Doch über diesen Status kommt er einfach nicht hinaus. Seine Karriere ist ins Stocken geraten.

Im Kader von Borussia Dortmund findet er aktuell keinen Stammplatz, die Konkurrenz ist stark und spätestens durch den Transfer von Jadon Sancho (hier mehr zu ihm lesen) auch noch sehr groß. Und schon klopft ein Verein aus dem Ausland an.

Borussia Dortmund: Reyna weckt Interesse

Über einen möglichen Wechsel der Offensivkraft spekuliert man in Dortmund schon seit einigen Wochen. Reyna steht womöglich an einer entscheidenden Stelle seiner Karriere. Gelingt der Durchbruch nicht langsam, könnte er als eines der ewigen Talente in die Geschichte eingehen.

Das kann der 21-Jährige natürlich nur mit Spielzeit gerade rücken. In Dortmund hat er noch bis 2025 Vertrag. Naheliegend wäre derzeit also eine Leihe bis Saisonende. Ein Deal, den wohl schon Ajax Amsterdam einfädeln wollte. Jetzt meldet sich mit Real Sociedad ein weiterer Klub.

Demnach sei man in San Sebastian sehr daran interessiert, den Amerikaner von Borussia Dortmund auszuleihen. Das berichtete jüngst die spanische Zeitung „Noticias de Gipuzkoa“. Eine Leihe mit Kaufoption sei die angestrebte Option.

BVB-Fans hellhörig

Beim Namen Real Sociedad San Sebastian wird so mancher Fan der Schwarz-Gelben aufhorchen. Schließlich war es jener Verein, der vor zwei Jahren sensationell um die spanische Meisterschaft mitkämpfte. Mittendrin waren dabei drei Ex-BVB-Flops, die plötzlich gefeierte Stars waren.

Mikel Merino, Adnan Januzaj und Alexander Isak verzückten das spanische Publikum, während man sich im Ruhrgebiet angesichts ihrer Entwicklung nur die Augen reiben konnte. Spieler wieder gerade biegen, dass kann man in Nordspanien offenbar.

Borussia Dortmund: Geht Reyna?

Ob das auch bei Reyna möglich wäre? Er selbst soll einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Fraglich aber, ob sich der BVB auf eine Kaufoption einlässt. Reyna absolvierte bisher lediglich 230 Bundesliga-Minuten.