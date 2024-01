Diese Nachricht ist ein Paukenschlag für den FC Bayern München – aber auch für die Bundesliga. Wenn beim Rekordmeister etwas passiert, guckt die ganze Liga inklusive Borussia Dortmund zu. Und dieses Mal könnte die Entscheidung weitreichende Folgen haben.

+++ BVB – Transfer-News: Hier bekommst du alle Infos +++

Nach monatelangen Gerüchten ist es bald wohl offiziell. Die Bayern schnappen sich Max Eberl als Sport-Vorstand! Der Ex-Gladbacher und -Leipziger plant in Zukunft die Transfers in München. Hat Borussia Dortmund dann noch eine Chance?

Borussia Dortmund: Eberl nach München

Fachlich ist er hoch angesehen, bei vielen Fans hat er sich jedoch mit seinem Wechsel nach Leipzig (und auch durch seinen Rauswurf dort) viel Kredit verspielt. Eberl ist zu einer streitbaren Figur geworden und sucht sein Glück jetzt beim größten deutschen Verein.

+++ Moukoko-Wende? Plötzlich könnte er seine letzte Chance bekommen +++

Wie „Sky“ am Montagmorgen berichtet, ist die Sache durch. Demnach fange Eberl im Verlauf der Rückrunde als neuer Sport-Vorstand an. Die Position ist seit der Entlassung von Hasan Salihamidzic vakant. Er musste gehen, obwohl sich Bayern München in einem Fotofinish die Meisterschaft vor Borussia Dortmund sichern konnte.

Eberl kostet die Münchener wohl knapp weniger als fünf Millionen Euro Ablöse. Eine endgültige Entscheidung soll wohl fallen, wenn der Aufsichtsrat Ende Februar tagt. Das Bekenntnis zu Eberl gilt allerdings als Formsache.

Bayern im Kaufrausch?

Als Manager hat sich Eberl durch kluge Transfers einen Namen gemacht – und davor zittert nun der BVB und die Bundesliga. Der Verdacht liegt nahe, dass der neue Vorstand eine gute Summe Geld zum Shoppen bekommen wird.

Weitere Nachrichten kannst du hier lesen:

Sichert er damit die Vormachtstellung des Rekordmeisters für weitere Jahre? Es wäre ein absolutes Schreckensszenario für alle die, die sich nach einem anderen Deutschen Meister sehnen.

Borussia Dortmund muss Anschluss halten

Und der BVB muss bibbern, den Anschluss zu halten. Nach der Fast-Meisterschaft sieht es in diesem Jahr schon nicht so gut aus. Sollten die Bayern unter Eberl zum Kauf-Angriff blasen, könnte der Abstand schlagartig noch weiter wachsen.