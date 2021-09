Borussia Dortmund: Sorge um BVB-Star! ER fehlt beim Nationalteam

Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Bittere Nachricht für Borussia Dortmund!

Giovanni Reyna hat sich bei der Nationalmannschaft verletzt. Der Angreifer von Borussia Dortmund verpasst die restlichen Länderspiele. Ob er auch dem BVB fehlt, ist fraglich.

Borussia Dortmund: Ausfall von Reyna droht

Gegen Honduras stand Gio Reyna am Freitag noch 90 Minuten auf dem Platz, gegen Kanada konnte er in der vergangenen Nacht nicht zum Einsatz kommen. „Bei Gio Reyna wurde eine Zerrung im rechten Oberschenkel diagnostiziert“, teilte der US-amerikanische Fußballverband vor dem Match gegen Kanada mit.

Reyna droht auszufallen. Foto: imago images/Uwe Kraft

Zudem stehe jetzt schon fest, dass Gio Reyna auch das nächste Spiel der WM-Qualifikation am Donnerstag gegen Honduras verpassen wird.

Das ist Gio Reyna

Geboren am 13. November 2002 in Durham (England)

Reyna ist US-amerikanischer Staatsbürger

Er ist der Sohn des früheren Fußball-Profi Claudio Reyna (u.a. Manchester City, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg)

2019 wechselte er von der Jugendakademie New York City FC zum BVB

Bei Borussia Dortmund besitzt er einen Vertrag bis 2025

Ob Gio Reyna jetzt schon vorzeitig zurück nach Dortmund reisen wird, ist bislang nicht bekannt. Der BVB hat sich noch nicht zu der Verletzung des 18-Jährigen geäußert.

Am kommenden Samstag ist Borussia Dortmund zu Gast bei Bayer Leverkusen. Ein Ausfall von Reyna würde dem BVB im Spitzenspiel besonders wehtun.

In drei Bundesliga-Spielen in dieser Saison erzielte Reyna bereits zwei Treffer und war unter dem neuen Trainer Marco Rose in der Offensive gesetzt.

