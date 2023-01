Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf im TV und Stream: Hier siehst du das erste BVB-Testspiel des Jahres live

Letztmals gab es dieses Duell am 31. Spieltag der Bundesligasaison 2019/20: Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf. Nun treffen die beiden Traditionsvereine im Rahmen ihrer Vorbereitung im Trainingslager in Marbella aufeinander.

Du willst Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf am Dienstag (10. Januar, 16:00 Uhr) live im TV und Stream verfolgen? Wir zeigen dir, wie das möglich ist.

Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf im TV und Stream

Nachdem die Mannschaft von Trainer Edin Terzic am Freitag (06. Januar) ihr Winter-Trainingslager in Marbella startete, steht nun der erste Härtetest des Jahres 2023 auf dem Programm. Aufgrund der Tatsache, dass mit Marco Reus, Sebastien Haller, Jamie Bynoe-Gittens und viele weitere Rückkehrer wieder mit am Bord sind, könnte es einige Comebacks geben.

Testspiel-Gegner Fortuna Düsseldorf hatte bereits eine Partie in der Vorbereitung ausgetragen. Gegen den SV Meppen gab es für die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune einen knappen 4:3-Sieg.

Anstoß der Begegnung ist um 16 Uhr im Stadion Ciudad Deportiva La Dama de Noche in Marbella. Auch für die Fans, die nicht vor Ort sein können, wird es Möglichkeiten geben, das Spiel zu verfolgen. Alle Inhaber eines BVB.tv-Accounts können das Spiel problemlos auf ihren jeweiligen Endgeräten sehen. Ob das Spiel auch frei empfangbar auf dem YouTube-Kanal der Dortmunder zu sehen sein wird, ist bislang noch unklar. Wer nicht auf die Ankündigung der schwarz-gelben warten möchte, kann die Partie allerdings ganz einfach auch bei „F95TV“ auf YouTube oder auf dem Twitch-Kanal der Fortuna verfolgen.

Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf auch bei Sky

Im TV wird die Partie von Sky Sport News übertragen. Über „SkyGo“ sowie dem Streaming-Anbieter „WOW“ lässt sich die Partie ebenfalls live mitverfolgen. Diese Dienste sind allerdings kostenpflichtig.

Nach dem Duell gegen den Zweitligisten folgt am Freitag (13. Januar) das zweite und letzte Testspiel des BVB vor dem Rückrundenstart gegen Augsburg. Dann treffen die Dortmunder ebenfalls in Marbella auf FC Basel und mit Marwin Hitz, Bradley Fink sowie Alexander Frei auf altbekannte Gesichter.