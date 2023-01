BVB – Fortuna Düsseldorf LIVE: Haller-Comeback im Testspiel? Stürmer-Star macht Fans Hoffnung

Fast alle Bundesliga-Klubs haben bereits ihre ersten Testspiele absolviert und nun ist auch Borussia Dortmund an der Reihe. Am Dienstag (10. Januar) findet die Partie BVB – Fortuna Düsseldorf statt.

Die Fans sind voller Euphorie. Grund dafür ist Sebastien Haller, der sein Comeback beim Testspiel BVB – Fortuna Düsseldorf feiern könnte. In unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

BVB – Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker

Feiert Sebastien Haller tatsächlich sein Comeback und sein BVB-Debüt? Anstoß in Marbella ist um 16 Uhr. Im Liveticker von DER WESTEN gibt es alle Infos zur Partie.

Spielinfos: BVB – Fortuna Düsseldorf

Anstoß: Dienstag (10. Januar) um 16 Uhr

Stadion: Ciudad Deportiva La Dama de Noche

Streams: BVBtv, F95TV, Sky

BVB – Fortuna Düsseldorf -:- (-:-)

Tore:

20.16 Uhr: Es bleibt nicht bei der einzigen Begegnung in der Vorbereitung für die Mannschaft von Edin Terzic. Am 13. Januar gibt es auch noch die Partie gegen den FC Basel.

19.22 Uhr: Wie wird sich Borussia Dortmund im ersten Testspiel des Jahres schlagen? Fortuna Düsseldorf hatte bereits vor einigen Tagen eine Partie gegen den SV Meppen ausgetragen und mit 4:3 gewonnen.

18.48 Uhr: BVB-Fans, die nicht live vor Ort sein können, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Das Testspiel wird kostenlos übertragen. Hier gibt es alle Infos.

16.25 Uhr: Es könnte die größte Überraschung im noch jungen Jahr werden. Sebastien Haller könnte gegen Fortuna Düsseldorf sowohl sein Comeback als auch sein Debüt im BVB-Dress feiern – vorausgesetzt Trainer Edin Terzic und das medizinische Team geben grünes Licht.

„Wenn alle der Meinung sind, dass es eine gute Idee ist, wenn ich spiele, werde ich spielen“, sagte Haller am Montag während einer Medienrunde im Trainingslager in Marbella: „Natürlich will ich jeden Tag auf dem Platz stehen und so schnell wie möglich wieder spielen.“

Montag, 9. Januar, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker zur Partie BVB – Fortuna Düsseldorf. Hier gibt es alle Infos zum ersten Testspiel der Schwarzgelben.