Borussia Dortmund: Tragischer Tod eines Fans sorgt für Trauer – „Mir fehlen noch immer die Worte“

Er wollte ein letztes Mal zu einem Spiel seines Herzensklubs Borussia Dortmund, starb aber leider kurz vor der Wunschfahrt.

Rudi (Name geändert) war ein großer Fan von Borussia Dortmund. Der tragische Tod sorgt bei vielen Anhängern für Trauer.

Borussia Dortmund: Tragischer Tod eines Fans sorgt für Trauer

Eine letzte Fahrt zum Signal-Iduna-Park und ein Spiel von Borussia Dortmund live sehen. Diesen letzten Wunsch hatte Rudi. Doch kurz vor dem nächsten Heimspiel, also der Wunschfahrt des BVB-Fans, ist er gestorben.

Gemeinsam mit seinen beiden Enkeln Ben und Niko wollte Stadionluft schnuppern, berichtet „Der Wünschewagen Niedersachsen“.

„Damit die beiden Fünf- und Siebenjährigen trotzdem eine Fußballerinnerung an ihren Opa haben, konnten wir für sie handsignierte Autogrammkarten aller BVB-Profis organisieren“, schreibt die Organisation auf Facebook.

Borussia Dortmund: „Mir fehlen noch immer die Worte“

Rudis Tochter antwortete dem „Wünschewagen“: „Mir fehlen noch immer die Worte, dass mein Papa so schnell verstorben ist und wir ihm seinen letzten Wunsch nicht mehr erfüllen konnten, aber ich möchte ganz deutlich zum Ausdruck bringen, wie sehr wir eure Arbeit und Bemühungen schätzen. Auch die lieben Worte von euch und die organisierten Autogrammkarten werden hier in Ehren gehalten. Sie sind Teil der Verarbeitung des Verlustes für Ben und Niko.“

Unter dem Beitrag gibt es zahlreiche Kommentare, die der Organisation danken und um Rudi trauern. „Mal wieder so traurig, dass dieser Wunsch nicht mehr erfüllt werden konnte. Aber die Vorfreude ist dann vielleicht so stark, dass man trotzdem mit einem guten Gefühl gehen kann. Schön, dass ihr den Kindern diese Freude mit den Karten machen konntet und der Familie mein Beileid und alles Gute“, schreibt eine Frau. Ein BVB-Fan kommentiert: „Schade, dass es nicht mehr geklappt hat. You'll never walk alone.“

