Borussia Dortmund: Brandheißes Argentinien-Talent – bei IHM sollte Kehl ganz genau hinschauen

Bei Borussia Dortmund wird sich im Sommer personell einiges tun. Die teils ernüchternde Saison hat den Bossen einige Kader-Baustellen deutlich aufgezeigt. Eine davon: Das defensive Mittelfeld.

Mangels Alternativen ist Emre Can trotz seines Formtiefs dort im Dauer-Einsatz. Sebastian Kehl ließ bereits durchblicken: Die verpasste Chance, dort eine Konkurrenz-Situation zu schaffen, wird Borussia Dortmund nachholen. Ein Talent, bei dem der Sportdirektor genauer hinschauen sollte, wirbelt derzeit durch Argentinien.

Borussia Dortmund: Argentinien-Talent als Can-Konkurrent?

In Argentinien kennt Ezequiel Fernandez die ganz große Bühne bereits. Schließlich spielt er bei den Boca Juniors regelmäßig vor einer Gänsehaut-Kulisse. Und weil er das sehr gut macht, hat sich sein Name bereits bis nach Europa herumgesprochen. Erste größere Klubs haben ihn auf dem Radar. Benfica, Sevilla, Arsenal oder Brighton gehören laut Transfer-Experte Ekrem Konur dazu.

Borussia Dortmund wird in diesem Zuge noch nicht genannt. Dabei würde sich ein genauer Blick auf den Youngster sicher lohnen. Fernandez gilt als eins der heißesten Talente in Argentinien. In der Boca-Schmiede ausgebildet, brachte eine Leihe zum Liga-Konkurrenten Tigre den Durchbruch. Zurück in Buenos Aires ist er nun auch bei den Juniors eine gewichtige Rolle. Mit seiner Zweikampfstärke und starken spieleröffnenden Pässen ist er ein zentrales Element im Mittelfeld.

Ausstiegsklausel in neuem Vertrag

Umso glücklicher waren die Fans, als sie Mitte März von der Vertragsverlängerung ihres Talents hörten. „Equi“ bleibt erhalten – dachten sie. Doch der Schein trügt. Im neuen Vertrag bis 2028 ist eine Ausstiegsklausel enthalten. Und die ist laut Experten mit rund 18 Millionen Euro recht niedrig angesetzt – verglichen mit dem großen Talent des 21-Jährigen.

Aktuell spielen die Boca Juniors im Ligapokal ohne Fernandez – denn der ist mit der Nationalmannschaft beim Olympia-Qualifikationsturnier im Einsatz. Der Sechser gilt auch bei der Argentinien-Auswahl als Hoffnung für die Zukunft. Hat Borussia Dortmund Ezequiel Fernandez auf dem Schirm? Er passt nicht nur exzellent ins Beuteschema des BVB, sondern könnte auch das Loch im defensiven Mittelfeld stopfen. Und er wäre ein Konkurrent, der auch Emre Can Feuer unter dem Hintern machen könnte.