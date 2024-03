Borussia Dortmund: Absage von Julian Nagelsmann – ist DAS der Grund?

Wer ist nächste Saison Trainer von Borussia Dortmund? Diese Frage beschäftigt alle, die es mit Schwarzgelb halten. Sicher ist nun: Julian Nagelsmann wird es nicht.

Auf der Suche nach Terzic-Nachfolgern, sollte es mit ihm nicht weitergehen, hat sich Borussia Dortmund vom Bundestrainer einen Korb abgeholt. Warum Nagelsmann ein BVB-Engagement kategorisch ausschließt? Der angebliche Grund, der nun durchsickert, würde nicht nur einen Wechsel nach Dortmund ausschließen.

Borussia Dortmund: Absage von Julian Nagelsmann

Bleibt Edin Terzic BVB-Trainer? Das hängt nicht nur, aber viel von der Tabellenplatzierung nach dem 34. Spieltag ab. Verzockt Dortmund die Qualifikation für die Champions League, wird es eng für ihn. Viele Wackel-Auftritte, Vorwürfe eines mangelnden Offensivkonzepts und falsche Personalentscheidungen werden die Klub-Verantwortlichen nach der Saison aber so oder so beschäftigen.

Weil Terzics Zukunft auf dem Trainerstuhl nicht in Beton gegossen ist, ist es nur natürlich, dass man sich nach möglichen Alternativen umschaut. Zweimal war Julian Nagelsmann bereits auf dem BVB-Radar, nun hatte man sich erneut mit dem 36-Jährigen beschäftigt. Sein Vertrag beim DFB endet im Sommer. Eine Fortsetzung seiner Tätigkeit als Bundestrainer ist keineswegs gewiss. Nun aber ist klar: Julian Nagelsmann wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln.

Nagelsmann nicht nach Dortmund

Laut „Sky“ hat der Nationaltrainer dem BVB abgesagt. Demnach hat er bereits konkrete Zukunftspläne, die einen Wechsel ins Ruhrgebiet nicht vorsehen. Doch was sind das für Pläne? Warum schließt er ein Engagement in Dortmund aus? Der Grund ist womöglich kein sportlicher.

Klar ist: Nagelsmann will nach der EM 2024 sofort weiter als Trainer arbeiten. „Aktuell liegt kein unterschriftsreifes Angebot vor. Ein Jahr, oder ein halbes Jahr Pause nach der EM ist für mich ausgeschlossen – solange ein Angebot kommt“, sagte er deutlich. Und er verrät: „Auch meine Familie wird bei der Lösungsfindung einbezogen.“

Hier könnte ein Schlüssel für die Nagelsmann-Zukunft liegen. Laut „Sport Bild“ will er die Entwicklung seiner beiden Kinder aktiv mitbegleiten. Sie leben mit Ex-Frau Verena in München, gehen bald beide in die Schule. Ein Vereinsjob mehrere hundert Kilometer entfernt wäre damit schwer vereinbar. Einer Fortsetzung der Arbeit als Bundestrainer dagegen genau das Richtige. Dazu wird bekanntlich auch der Trainerstuhl bei seinem Ex-Klub Bayern München frei…

Will Julian Nagelsmann tatsächlich in der Nähe seiner Kinder bleiben und an den Wochenenden Zeit mit ihnen verbringen, wäre aber nicht nur Borussia Dortmund als neuer Arbeitgeber ausgeschlossen. Auch ein Job im Ausland käme dann nicht infrage.