Borussia Dortmund: Transfer-Flirt bestätigt Gespräche – folgt der Wechsel?

Die Mannschaft von Borussia Dortmund droht sämtliche Saisonziele zu verspielen. Doch auf eine Sache kann man sich beim BVB weiterhin verlassen: die Gerüchteküche. Befeuert von einem möglichen Umbruch im Sommer werden zahlreiche Spieler mit dem Pott-Klub in Verbindung gebracht.

Einer davon ist Ezechiel Banzuzi. Der niederländische Mittelfeldspieler sorgt derzeit im belgischen Oberhaus für Furore. Mehrere Vereine sollen an ihm dran sein, so auch Borussia Dortmund. Jetzt spricht Banzuzi über das Interesse.

Borussia Dortmund: Banzuzi fühlt sich geehrt

Während der Länderspielpause war Banzuzi auf Reisen. Für ihn ging es zur niederländischen U21. Dort ist er eigentlich gesetzt – holte sich im Spiel gegen Italien allerdings eine Rote Karte ab. Diese dürfte seinem Ansehen allerdings nicht groß schaden. Immerhin sind zahlreiche Top-Klubs auf der Jagd nach ihm.

Aus der Bundesliga soll neben dem BVB auch der VfB Stuttgart ein Auge auf ihn geworfen haben. Aber insbesondere über Borussia Dortmund äußert sich der 20-Jährige gegenüber „ESPN“: „Es ist natürlich ein toller Verein und ich freue mich über das Interesse, aber mehr kann ich dazu nicht sagen.“

Gerüchte um angebliches Angebot

Zuletzt hatten niederländische Medien berichtet, dass Dortmund bereits ein Angebot für den Spieler abgegeben habe. Dieses sei seinem Klub OH Leuven aber nicht gereicht haben. Einen Schritt weiter ist offenbar schon ein anderer Klub.

„Es gibt natürlich noch mehr interessierte Vereine“, so Banzuzi. „Ich spreche jetzt auch mit einem Verein, und das geht in die richtige Richtung. Es ist kein Verein aus den Niederlanden, ich möchte den Schritt in eine der Top-Fünf-Liga machen“, macht er deutlich.

Mit welchem Verein er derzeit spricht? Unklar. Dabei könnte es sich um AS Monaco handeln, die ihn schon im Winter haben wollten. „Das hat leider nicht geklappt, weil Leuven mich im Abstiegskampf gebraucht hat. Wenn alles gut geht, werde ich aber im Sommer gehen“, stellt Banzuzi klar. Vielleicht doch noch zu Borussia Dortmund?