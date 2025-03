Ex-BVB-Flop geht durch die Decke – dank dieses Trainer-Tricks!

Er ist einer dieser Spieler, bei dem man sich beim BVB in den Hintern beißt, zu früh die Geduld verloren zu haben! Mikel Merino kam 2016 als großes Talent aus Spanien zu Borussia Dortmund. Hier hatten schon damals zahlreiche Juwele internationalen Spitzenstatus erreicht.

Für Merino endete seine BVB-Zeit jedoch unbefriedigend (so auch für diesen ehemaligen Trainer). Schnell zog er weiter. Wer seinen Karriereweg seither nicht so sehr verfolgt hat, dürfte überrascht sein, wenn er von den aktuellen Leistungen des Spaniers hört. Seinen neuesten Aufschwung verdankt der 28-Jährige einem simplen Trainer-Trick.

Während BVB-Spiel: Merino zaubert

Arsenal London träumt von Titeln. Ist es in dieser Saison so weit? In der Liga liegt man zwar zwölf Punkte hinter Tabellenführer Liverpool, doch in der Champions League ist man einer der Favoriten. So zauberten die Gunners beispielsweise im Achtelfinale. Dabei versenkten die Engländer den Kontrahenten aus Eindhoven im Hinspiel gar mit 7:1.

+++ Borussia Dortmund: Vage Kovac-Aussagen – liegt HIER das große Problem? +++

Einer der entscheidenden Spieler: Mikel Merino. Der steuerte einen Treffer und eine Vorlage bei der Tor-Gala bei. Moment mal, wird sich da der ein oder andere BVB-Fan denken. Was ist aus dem einstigen Innenverteidiger-Juwel der Borussia geworden?

Glücksfall für Merino

Die Antwort ist simpel: Innenverteidiger ist Merino schon lange nicht mehr. Schon nach seinem Abgang aus Dortmund (erst Leihe, dann fester Wechsel zu Newcastle United) agierte er zunehmen im defensiven und zentralen Mittelfeld. Das machte er so gut, dass nicht nur sein Marktwert immer weiter stieg, sondern er mittlerweile auch spanischer Nationalspieler ist. Fußball-Deutschland erinnert sich nur ungern daran, wie Merino den DFB im Sommer 2024 in der Verlängerung des Viertelfinales aus dem Turnier köpfte.

Für Merino der endgültige Durchbruch. Kurz darauf meldete sich Arsenal London: Ein Wechsel für 32 Millionen Euro. Bei den Gunners war er auch im Mittelfeld eingeplant, ehe sich mit Gabriel Jesus, Kai Havertz, Bukayo Saka und Gabriel Martinelli gleich vier Offensiv-Stars schwer verletzten.

Weitere Nachrichten gibt es hier:

Arsenals Trainer Mikel Arteta sah nur noch einen Ausweg: Er stellte Merino in den Sturm. Gleich beim ersten Ligaspiel in dieser Position gelang Merino in sechs Minuten ein Doppelpack, in der Champions League legte der Ex-BVB-Spieler ebenfalls nach. Wer weiß, wo das noch endet.