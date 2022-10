Borussia Dortmund: Wegen Haaland – Guardiola teilt gegen den BVB aus

Im vergangenen Sommer wechselte Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manschester City. Auch beim englischen Meister überzeugt der einstige BVB-Star mit herausragenden Leistungen.

Nun kehrt der Norweger für die Champions League an seine alte schwarz-gelbe Wirkungsstätte zurück. Sein Trainer Pep Guardiola nutzt diese Rückkehr aus, um gegen den Ex-Verein seines Stürmers zu sticheln. Den Verantwortlichen von Borussia Dortmund dürfte dies allerdings gar nicht gefallen.

Borussia Dortmund: Guardiola mit Seitenhieb gegen BVB-Ärzte

In der vergangenen Saison wurde bei Borussia Dortmund oft über die medizinische Abteilung des Klubs gesprochen und diese kritisiert. Immer wieder fielen dem BVB wichtige Stammspieler aus und so verpasste auch Erling Haaland in seiner Abschiedssaison in Dortmund 16 Partien. Grund genug für Pep Guardiola ein wenig gegen die Ärzte des deutschen Klubs zu sticheln.

„Dank unserer großartigen Physios und Ärzte ist er gesund und kann alle drei bis vier Tage spielen. In Dortmund war er in der letzten Saison oft verletzt“, sagte der spanische Trainer auf der Pressekonferenz seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen den BVB.

Borussia Dortmund: Guardiola von Haaland beeindruckt

Beim norwegischen TV-Sender „Viaplay“ schwärmte Guardiola von den Fähigkeiten seines Stürmers. „Ein Blinder auf dem Sofa hätte das erkannt, egal ob bei Spielen von Norwegen, Salzburg, dem BVB. Selbst ein Blinder hätte das sofort erkannt“, so der Spanier. Anschließend ergänzt er: „Was vielleicht so überraschend ist, ist, wie gut er sich in engen Räumen bewegt. Die Leute sagen, er ist eine Maschine auf die lange Strecke, er kann 20, 30 Meter mit Tempo machen. Ja, das kann er mit seiner natürlichen Gabe“.

Abschließend erklärt der Spanier, dass er überrascht, ist „wie glücklich er auch ist, wenn seine Kollegen ein Tor erzielen. Selbst wenn wir im Trainingsspiel sind, hat er ein riesiges Lächeln auf den Lippen, wenn ein Kumpel trifft. Das zeigt, wie großzügig er ist und welche Empathie er hat“, so der Trainer. Am Dienstag werden mit großer Wahrscheinlichkeit alle BVB-Fans hoffen, dass Haaland möglichst wenig zu lachen hat.