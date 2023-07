Bei Borussia Dortmund steht die nächste Vertragsverlängerung bevor. Laut übereinstimmenden Medienberichten wird Emre Can in Kürze sein neues Arbeitspapier unterschreiben.

Die Vertragsverlängerung von Emre Can ist die Belohnung für seine starke Entwicklung in der Rückrunde der Vorsaison. Bei Borussia Dortmund soll der 29-Jährige eine noch wichtigere Rolle einnehmen und womöglich sogar Kapitän werden.

Borussia Dortmund: Can vor Vertragsverlängerung

In der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit zeigte Emre Can endlich das, was sich alle bei seiner Verpflichtung 2020 erhofft hatten. Der Mittelfeldspieler ist ein echter Leader – auf und neben dem Platz. Darum soll er auch in der Hierarchie in der Kabine aufgestiegen sein.

Laut übereinstimmenden Medienberichten winkt ihm nun eine Vertragsverlängerung. Zwischen Verein und Spieler sollen lediglich noch Details geklärt werden müssen. Das neue Arbeitspapier besitze eine Gültigkeit von zwei bis drei Jahren. Beim Gehalt müsse er aber etwas zurückschrauben, heißt es. Dieses soll zwischen acht und zehn Millionen Euro liegen.

„Er macht einen sehr guten Eindruck, er hat sich eine richtig wichtige Rolle erarbeitet, daran werden wir ihn messen“, lobte ihn Trainer Edin Terzic kürzlich. „Wir merken, dass er in der Rückrunde immer wichtiger wurde, dass seine Stimme in der Kabine immer wichtiger wurde. Emre ist ein extrem wichtiger Ansprechpartner auch für mich.“

Can neuer BVB-Kapitän?

Can soll sogar ein aussichtsreicher Kandidat auf das Kapitänsamt sein. Nachdem Marco Reus seine Binde abgegeben hat, sucht Trainer Edin Terzic nach einem neuen Anführer. Noch ist allerdings keine Entscheidung gefallen.

Ebenfalls ein wichtiges Zeichen an Emre Can war der geplatzte Alvarez-Deal. Ursprünglich wollte der BVB den Mexikaner verpflichten, Terzic soll laut Medienberichten aber sein Veto eingelegt haben. Er vertraue Can und wolle auf ihn setzen, hieß es.