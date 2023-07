Bei Borussia Dortmund sorgte Pierre-Emerick Aubameyang erst für große Furore und dann für großen Ärger. Sein Abgang beim BVB verlief nicht allzu reibungslos und ist letztlich mit etwas Negativität behangen. Nach Stationen beim FC Arsenal und dem FC Barcelona landete der Gabuner um letzten Jahr beim FC Chelsea.

Dort nach nur einem Jahr ist seine Zeit bei den Blues schon wieder vorbei. Aubameyang steht kurz vor einem Wechsel in die Ligue 1. Nach dem Missverständnis in London möchte der ehemalige Akteur von Borussia Dortmund nun wieder neu anfangen.

Borussia Dortmund: Aubameyang vor Frankreich-Rückkehr

Der FC Chelsea wird seinen nächsten Streichkandidaten los. Pierre-Emerick Aubameyang wird die Blues nach nur einem Jahr wieder verlassen und wechselt wohl zu Olympique Marseille nach Frankreich. Der in Frankreich geborene Angreifer steht also fast genau zehn Jahre, nachdem er die Ligue 1 für den Transfer zum BVB verlassen hatte, vor einer Rückkehr in seine Heimat.

Laut Transfer-Guru Fabrizio Romano sind sich die beiden Klubs einig und der Medizincheck ist schon bestanden. Lediglich die Vertragsunterschrift fehlt noch – diese soll aber in Kürze folgen. Der Gabuner soll sich mit Marseille auf einen Dreijahresvertrag geeinigt haben.

In den vergangenen Tagen waren die Verhandlungen zwischen den beiden Klub durchaus intensiv. Denn Chelsea wollte eigentlich noch eine Millionen-Ablöse für Aubameyang haben, diese wollte Marseille jedoch nicht zahlen. Letztlich provozierte der Ex-BVB-Star die ganze Thematik ein wenig, indem er Chelsea gedroht hatte, seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag aussitzen zu wollen, falls man ihn nicht gehen lässt. Letztlich knickten die Londoner ein und stimmten einem ablösefreien Transfer zu.

Chelsea-Abflug nach nur einem Jahr

Somit ist das zweite Kapitel in London nach nur 12 Monaten wieder beendet. In dieser Zeit kam er lediglich 15 mal in der Premier League zum Einsatz und schoss ein mageres Tor. Relativ schnell war klar, dass sich die Wege in diesem Sommer trennen werden. Auch Neu-Coach Mauricio Pochettino hat keine Verwendung mehr für den 34-Jährigen.

Nach dem Missverständnis und dem verkorksten Jahr möchte sich der Ex-BVB-Angreifer nun also noch einmal neu orientieren und wird in der kommenden Saison wieder in der Ligue 1 auf Torejagd gehen.