Borussia Dortmund: Bitter! BVB-Star fällt langer aus als gedacht

Schon zu Saisonbeginn ist Borussia Dortmund vom Verletzungs-Pech geplagt.

Speziell in der Abwehr fehlen dem BVB einige Spieler – darunter auch Emre Can. Der Nationalspieler war aus dem Urlaub zurückgekehrt, hatte sich dann gut entwickelt. Doch zuletzt wurde der Defensivspieler von Borussia Dortmund erneut zurückgeworfen.

Borussia Dortmund: Emre Can fällt weiter aus

Marco Rose erklärt: „Emre war ins Mannschaftstraining eingestiegen und hat dann einen kleinen Rückschlag an der Wade gehabt.“

Der Trainer von Borussia Dortmund weiter: „Wir haben es dann ganz gut in den Griff bekommen. Wir hatten schon eine Diagnostik. Da ist nichts kaputt. Da ist einfach nur eine Reizung, bei der wir von Tag zu Tag schauen müssen, wie es sich verhält. Dadurch hat Emre nach seiner Rückkehr sehr unregelmäßig trainiert.“

Borussia Dortmund wird auch beim Supercup gegen die Bayern auf Emre Can verzichten müssen. Foto: imago / Poolfoto

Borussia Dortmund: Auf welcher Position spielt Can?

Eine weitere Frage, die sich in Bezug auf Emre Can für Rose stellt: Auf welcher Position wird der neue Trainer von Borussia Dortmund den 27-Jährigen aufstellen? Schließlich wurde Can beim BVB schon im Mittelfeld sowie in der Abwehr eingesetzt.

Rose will sich dahingehend nicht festlegen: „Jeder Spieler hat eine Position, auf der er sich am wohlsten fühlt. Emre sieht sich mit seinen Qualitäten eher als Mittelfeldspieler auf der Sechser-Position. In Liverpool hat er schon auf der Acht gespielt. Hier hat er schon in der Innenverteidigung gespielt. Das macht er sehr gut.“

Der Trainer von Borussia Dortmund stellt klar: „Solche variablen Spieler haben manchmal das Gefühl, dass sie notgedrungen von Position zu Position geschoben werden. Doch jeder Trainer liebt solche Spieler, weil sie enorme Flexibilität geben.“

Borussia Dortmund im Supercup ohne Can

Fakt ist: Für den Supercup gegen den FC Bayern steht Emre Can noch nicht zur Verfügung. Anschließend ist Borussia Dortmund erst beim SC Freiburg zu Gast, ehe der BVB sechs Tage später 1899 Hoffenheim empfängt. Dann folgt eine Länderspielpause.

Spätestens danach sollte Can wieder einsatzbereit sein, wenn die Bundesliga am 11. September für den BVB bei Cans Ex-Club Bayer Leverkusen weitergeht.

