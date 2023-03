Borussia Dortmund: Heftige Strafe für BVB-Star? Diese Worte könnten ihm zum Verhängnis werden

Im Champions-League-Rückspiel gegen den FC Chelsea ist die unglaubliche Siegesserie von Borussia Dortmund gerissen. Gehadert haben die Stars und Fans des BVB nach der Partie besonders mit der Leistung des Schiedsrichters.

Ein Spieler von Borussia Dortmund, der nach dem Schlusspfiff gegen den Unparteiischen geledert hat, war Emre Can. Dafür könnte ihm nun eine heftige Strafe blühen.

Borussia Dortmund: Heftige Strafe für Can?

„Der Schiri war schuld. Ich verstehe das mit dem zweiten Elfmeter nicht. Wie kannst du den geben? Ist mir scheißegal, wer da vorher in den Strafraum gelaufen ist. Der trifft den Pfosten, fertig aus. Der Schiri war arrogant. Der Schiedsrichter war schon im gesamten Spiel arrogant. Ich wollte mit ihm normal reden in der Halbzeitpause, da fängt es schon an. Wir spielen hier an der Stamford Bridge. Vielleicht hat der Schiri Angst vor den Fans. Da soll die UEFA einen anderen Schiri schicken. Das geht einfach nicht“, kommentierte Emre Can die Leistung von Schiedsrichter Danny Makkelie bei „Amazon Prime“.

+++ Borussia Dortmund: Giftpfeile vor Derby – „Bald gegen Dortmunds Zweite“ – DerWesten.de +++

Diese Worte könnten dem BVB-Star nun zum Verhängnis werden. Laut dem Disziplinargesetzbuch der UEFA könnte der Mittelfeldspieler nachträglich bestraft werden. Im elften Artikel steht, dass ein Spieler bestraft werden kann, „dessen Verhalten beleidigend ist oder anderweitig gegen die Grundregeln eines anständigen Verhaltens verstößt“ oder „dessen Verhalten den Fußballsport und insbesondere die UEFA diskreditiert“.

Borussia Dortmund: Das könnte Can blühen

Obwohl bislang noch keine Untersuchungen seitens des Verbands gegen Can angekündigt wurden, könnte den Mittelfeldspieler eine heftige Strafe erwarten. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen dem 29-Jährigen bis zu zwei Spiele Sperre in einem europäischen Wettbewerb drohen.

Mehr Infos:

Das würde bedeuten, das sollte sich der BVB für einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison qualifizieren, Emre Can im schlimmsten Fall die ersten beiden Spiele von der Tribüne aus verfolgen muss. Das berichtet „Sport1“.