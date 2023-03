Borussia Dortmund: Legenden lassen Giftpfeile nach Gelsenkirchen fliegen – „Irgendwann gegen Dortmunds Zweite“

Am kommenden Samstag (11. März) steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem benachbarten Klub aus Gelsenkirchen auf dem Programm. Wie in jedem Jahr ist auch das diesjährige Duell in der Veltins-Arena ein brisantes.

Schon vor dem Anpfiff flogen nun die ersten Giftpfeile von den Legenden von Borussia Dortmund in Richtung der Schalker. Dabei verhöhnten sie ihren Reviernachbarn.

Borussia Dortmund: Kohler und Dede verhöhnen Schalke

In einem Gastbeitrag für die „Sport Bild“ haben sich Jürgen Kohler und Dede über die Königsblauen ausgelassen. „Zum aktuellen Zeitpunkt fällt mir nicht ein Schalker Spieler ein, dem ich zutrauen würde, es beim BVB in die erste Elf zu schaffen“, meint Kohler.

Dede legte noch mal einen obendrauf. „Ob es Schalke je wieder nach Europa schafft? Bei allem Respekt, aber ich halte es für wahrscheinlicher, dass sie irgendwann gegen Dortmunds zweite Mannschaft antreten müssen“, so der Brasilianer.

Borussia Dortmund: Schalke für Dede eher Amateurklub als Europaaspirant

Aktuell spielen die Amateure der Borussen in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Umgekehrt bedeutet das, dass der Meister von 2011 davon ausgeht, dass Schalke in den kommenden Jahren eher in der dritten oder vierten deutschen Spielklasse aktiv sein wird, als dass sie es nach Europa schaffen werden. Der ehemalige Defensivmann betonte allerdings auch, dass er einen weiteren Abstieg der Reviernachbarn bedauern würde.

Damit die Schalker schon bald in einer Liga mit der zweiten Mannschaft des BVB kicken, bräuchte es einen Abstieg schon in dieser Saison. Nach zuletzt zwei Siegen und vier Unentschieden haben sich die Königsblauen allerdings wieder rangekämpft an das rettende Ufer. Die gute Serie des Reviernachbarn wird der BVB mit Sicherheit durchbrechen wollen.