Borussia Dortmund: Terzic mit heftigem Trainer-Gerücht konfrontiert – er reagiert knallhart

Drei Rückkehrer haben bei Borussia Dortmund in den letzten Wochen für viel Freude gesorgt. Doch bei Nuri Sahin und Sven Bender wurde die auch von einem pikanten Trainer-Gerücht begleitet. Wird an Edin Terzic gesägt – wurde gar sein Nachfolger eingestellt?

Viele sahen in Sahin und Bender potentielle Terzic-Erben, die bei Borussia Dortmund jetzt schon in Position gebracht werden, um einen fließenden Übergang im Sommer zu ermöglichen. Was sagt Terzic zu dazu? Er zeigt klare Kante!

Borussia Dortmund: Terzic-Klartext zu Trainer-Gerücht

Nuri Sahin will Trainer eines Topklubs werden – daraus macht er keinen Hehl. Der BVB soll ein Sprungbrett sein. Oder gar seine erste Station? Nach der mauen Hinrunde und der wachsenden Kritik an Edin Terzic wollen viele seinen neuen Co-Trainer als „Schattenmann“ sehen. So wie Terzic einst Marco Rose im Nacken saß und ihn beerbte, so wurde getuschelt, soll es im Sommer womöglich mit Sahin passieren.

Zurück beim BVB übernahm Sahin im Training gleich mal das Kommando, während sich Terzic zurückzog und zuschaute. Das befeuerte das Trainer-Gerücht noch einmal. Nach dem erfolgreichen Jahresauftakt gegen Darmstadt (3:0) wurde der Coach von Borussia Dortmund nun auf die neue Situation angesprochen – und reagierte deutlich.

Terzic: „Das zeigt meine Stärke“

„Das ist mir total wurscht“, sagte er am Sky-Mikrofon in aller Deutlichkeit. „Es war mein klarer Wunsch, dass ich starke Persönlichkeiten an meine Seite bekomme. Das zeigt meine Stärke. Nur starke Persönlichkeiten wollen sich mit starken Menschen umgeben. Ich glaube, damit ist alles gesagt.“

Eine knallharte Ansage an alle Kritiker, Tuschler und Gerüchte-Köche. Terzic ergänzt: „Es ist sehr anspruchsvoll, was jeden Tag auf einen Trainer wartet. Mir ist schon lange bewusst geworden, dass man da gute Unterstützer an seiner Seite braucht.“

„Es geht mir auch um die Charaktere, die zurückkommen. Ich hatte das Gefühl: Als sie uns verlassen haben, haben uns auch ein paar Werte in der Kabine verlassen. Sie haben auf dem Platz so viel erlebt und danach so viel Input gesammelt. Solchen Leuten sollte man jetzt die Möglichkeit geben, uns zu helfen, unsere Ziele zu erreichen.“