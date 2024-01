Darmstadt – Borussia Dortmund: BVB-Star am Boden! Terzic verteilt schallende Ohrfeige

Für ihn könnte das EM-Jahr überhaupt nicht bescheidener starten. Bei Darmstadt – Borussia Dortmund kassiert Niklas Süle direkt mal eine schallende Ohrfeige!

Wer dachte, dass Süle mit dem Ausfall von Mats Hummels einen Startelf-Platz sicher hat, hat sich gehörig geschnitten. Edin Terzic setzt den Nationalspieler bei Darmstadt – Borussia Dortmund trotzdem auf die Bank und lässt lieber einen positionsfremden Spieler ran.

Darmstadt – Borussia Dortmund: Terzic verteilt Ohrfeige

Neues Jahr, neue Chance. Nachdem Niklas Süle in einer bescheidenden Hinrunde vom Stammspieler zum Wackelkandidaten wurde, will der DFB-Star 2024 wieder angreifen. Und muss – denn mit der Heim-EM steht ein Karriere-Höhepunkt im Kalender. Doch statt sich Terzic, Fans und Bundestrainer Nagelsmann zeigen zu können, muss er zum Bundesliga-Restart erstmal eine herbe Schlappe verkraften.

Bei Darmstadt – Borussia Dortmund sitzt er wieder auf der Bank. Und es kommt noch schlimmer. Obwohl Terzic nur drei Innenverteidiger hat und mit Mats Hummels (Infekt) einer davon ausfällt, stellt er Niklas Süle nicht auf. Stattdessen zieht er einen Spieler vor, der gar kein Innenverteidiger ist. Emre Can durfte am Böllenfalltor neben Nico Schlotterbeck ran. Der wiederum wird im defensiven Mittelfeld von Salih Özcan vertreten.

Terzic baut lieber um, als Süle spielen zu lassen. Was für eine schallende Ohrfeige für den 28-Jährigen. Nach einer schwachen Hinrunde scheint er auch im Trainingslager in Marbella nicht genug überzeugt zu haben, um sich einen Platz in der Startelf zu verdienen. Ein Tiefpunkt – und das sechs Monate vor der EM!

Nicht die einzige Überraschung, die BVB-Trainer Edin Terzic für Darmstadt – Borussia Dortmund parat hatte. Mit Ian Maatsen schmiss er einen Winter-Neuzugang direkt in die Startelf. Weil mit Ramy Bensebaini der einzige etatmäßige Linksverteidiger mit Algerien beim Afrika Cup ist, darf der Mann ran, der erst vor wenigen Tagen unterschrieben hatte.