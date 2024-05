Borussia Dortmund: Terzić lässt Fan-Hoffnung vor PSG-Kracher platzen – ER ist nicht im Kader

Borussia Dortmund hat am Samstag (4. Mai) bewiesen, was in dieser Bundesliga-Saison mit dem aktuellen Kader alles möglich gewesen wäre. Denn obwohl Trainer Edin Terzić nur seine B-Elf ins Spiel Borussia Dortmund – FC Augsburg schickte, gab es einen 5:1-Sieg.

Eine ähnliche Leistung möchte der BVB-Trainer natürlich auch am Dienstag (7. Mai) gegen Paris Saint-Germain im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals von seiner Mannschaft sehen. Dies gelang immerhin beim 1:0-Hinspiel auch. Doch nun hat Terzić die Qual der Wahl: Wird er bei seiner Stammelf bleiben oder konnte sich ein anderer BVB-Star empfehlen? Zu einer Personalie hat der Borussen-Coach bereits eine eindeutige Aussage getroffen.

Borussia Dortmund: ER weckt Hoffnungen

In der Partie Borussia Dortmund – FC Augsburg konnten gleich mehrere Spieler ihre Klasse zeigen. Marco Reus stellte mit seinem Tor sowie zwei Vorlagen nicht nur spielerisch alle in den Schatten. Sein Auftritt war aufgrund des nahenden BVB-Abschieds natürlich besonders emotional. Aber auch Youssoufa Moukoko konnte mal wieder seine Stürmer-Qualitäten unter Beweis stellen (hier mehr dazu). Doch da war noch ein anderer BVB-Star, den viele nicht auf dem Schirm hatten.

Und zwar kennt seit Samstag wohl jeder BVB-Fan den Namen Kjell Wätjen. Der Youngster ist seit der U10 bei Borussia Dortmund und feierte gegen Augsburg sein Bundesliga-Debüt – und das mit Bravour.

++ Mats Hummels: Nach Reus-Entscheidung – geht auch die nächste BVB-Ikone? ++

Vor allem in einer Szene konnte der 18-Jährige glänzen. Der BVB hatte gerade den Ball zurückerobert, da sah Wätjen, dass Marco Reus zwischen den beiden FCA-Innenverteidigern viel Platz hatte und zum Sprint ansetzte. Mit einem Pass über 30 Metern spielte er seinem Mitspieler den Ball direkt in den Fuß, sodass dieser frei vor dem Tor von Keeper Tomas Koubek auftauchte und mit einem Heber einnetzte.

Terzić schließt CL-Debüt gegen PSG aus

Zur Belohnung ließ Edin Terzić den Youngster bis zum Ende des Spiels auf dem Platz. In der Pressekonferenz fand er nur lobende Worte: „Hat sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzusehen. Er war extrem mutig und hat nicht eine Minute gebraucht, um sofort im Spiel zu sein. Er hat ein tolles Spiel und mehrere gute Szenen nach vorne gehabt.“

Noch mehr News:

Und auch bei den Fans fand die Leistung auf „X“ jede Menge Anerkennung: „Der Junge hat sehr viel Potenzial. Wir müssen ihn maximal fördern“, oder „Ich lege so viele Hoffnungen in diesen Jungen“, heißt es dort. Doch wer gehofft hatte, dass Wätjen nach seinem Bundesliga-Debüt auch direkt sein CL-Debüt feiern könnte, wird enttäuscht. Denn Terzić machte deutlich: „Leider wird er uns am Dienstag nicht zur Verfügung stehen. Das hat aber einen guten Grund. Denn er hat seine Abiturprüfung.“ Dann wollen wir ihm mal alle Daumen dafür drücken…