Borussia Dortmund – FC Augsburg: Moukoko mit klarer Ansage an Terzić

Bei der Partie Borussia Dortmund – FC Augsburg gab BVB-Trainer Edin Terzić der zweiten Reihe mal die Chance sich zu beweisen. Bis auf Keeper Gregor Kobel wurde die komplette Startelf im Vergleich zum Champions-League-Halbfinal-Hinspiel gegen PSG (1:0) ausgewechselt (hier mehr dazu).

Unter anderem auch Stürmer Youssoufa Moukoko durfte endlich mal wieder von Anfang an ran. Zuletzt stand der 19-Jährige für den BVB gegen Heidenheim im Februar in der Startelf. Die meiste Zeit verweilte das einstige Wunderkind auf der Bank und bekam nur vereinzelt Spielzeit. Doch bei Borussia Dortmund – FC Augsburg wusste der Angreifer seine Chance zu nutzen.

Borussia Dortmund – FC Augsburg: Moukoko steht goldrichtig

Für Borussia Dortmund war das große Ziel auch in der nächsten Saison wieder Champions League spielen zu können, bereits sicher. Denn Eintracht Frankfurt hat drei Spiele vor Saisonende 15 Punkte Rückstand auf den 5. Tabellenplatz. Somit gab Edin Terzić den Stammspielern wie Mats Hummels und Co. Zeit zum Regenerieren und ließ die Reservisten spielen.

Und Youssoufa Moukoko hatte sich offenbar für Borussia Dortmund – FC Augsburg einiges vorgenommen. Direkt von der ersten Minute an war der Stürmer präsent und spritzig auf dem Feld wahrzunehmen. Zum 5:1-Erfolg steuerte Moukoko zwei Treffer (4./30.) bei. Diese fielen zum Teil zwar recht glücklich, doch der 19-Jährige stand immer goldrichtig und verdiente sich damit seine Tore.

Wie befreiend die Tore für Moukoko sein müssen, zeigte sich nach dem zweiten Treffer. Dort sendete er einen eindeutigen Blick in Richtung Trainer Terzić. Der Youngster lächelte und streckte den Daumen nach oben, als ob er seinem Coach für die Chance danken und ihm gleichzeitig signalisieren wolle, dass seine Entscheidung richtig war. So empfiehlt er sich auch für einen Einsatz am Dienstag (7. Mai, 21 Uhr), wenn Borussia Dortmund im Champions-League-Halbfinale erneut auf PSG trifft.