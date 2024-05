Borussia Dortmund – FC Augsburg: Jetzt ist der Moment gekommen – Terzic macht Ankündigung wahr

Für Borussia Dortmund geht es gegen den FC Augsburg eigentlich nicht mehr um viel: Die Champions-League-Qualifikation ist seit dieser Woche eingetütet, der fünfte Platz reicht für die Teilnahme an der Königsklasse. Man kann sich voll auf das Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain konzentrieren.

Für ein Juwel von Borussia Dortmund wird das Spiel gegen den FC Augsburg allerdings etwas ganz Besonderes: Kjell Wätjen wird sein Debüt für den BVB feiern. Trainer Edin Terzic hat ihn in die Startelf gesetzt.

Borussia Dortmund – FC Augsburg: Wätjen feiert Profi-Debüt

„Natürlich machen wir uns Gedanken, wie wir Energie und Frische in das Spiel bringen können. Wir werden definitiv rotieren“, kündigte Trainer Terzic schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC Augsburg an. Angesprochen auf Wätjen bestätigte er, dass er eine Option ist.

Eine Stunde vor Spiel gab Borussia Dortmund nun die Startelf bekannt und siehe da: Wätjen startet gegen den FC Augsburg. Er wird neben Felix Nmecha auf der Doppelsechs auflaufen. Für das Talent, das seit dem Winter immer wieder im Kader stand, ist es der nächste Schritt auf dem Weg zu seiner Profikarriere.

Aber Wätjen ist nicht der Einzige, der von Terzic seine Chance bekommt. Youssoufa Moukoko darf von Beginn an stürmen, Jamie Bynoe-Gittens steht ebenfalls in der Startelf und in der Innenverteidigung darf mal wieder Antonios Papadopoulos ran.

Emotionale Morey-Rückkehr

Emotional wird es außerdem für Mateu Morey. Der Rechtsverteidiger steht nach drei Jahren zum ersten Mal wieder in der Startelf. Morey war mehrere Jahre mit schweren Knieverletzungen außer Gefecht gesetzt. Gegen Freiburg durfte er am 21. Spieltag drei Minute ran, gegen Augsburg beginnt er nun erstmals wieder.