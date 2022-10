Borussia Dortmund: Terzic erlöst Fans mit DIESEN Worten – „Komplett bereit“

Die vergangene Saison war wahrlich nicht die von Giovanni Reyna. Immer wieder wurde der junge Amerikaner von Verletzungen ausgebremst und kam so nur auf 13 Spiele für Borussia Dortmund in der vergangenen Saison.

Nun, nach fast einem Jahr mit immer wiederkehrenden Verletzungen, ist Reyna wieder fit. Der Trainer von Borussia Dortmund, Edin Terzic, sprach auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City über den Stand beim 19-Jährigen.

Borussia Dortmund: Terzic spricht über Reyna

Angesprochen auf die Leistung von Reyna gegen den VfB Stuttgart meinte Terzic: „Er hat sehr gute Szenen in der Offensive, hat das Zentrum geschlossen“. Im Anschluss erläuterte er auch die Stärken des Amerikaners: „Diese Klarheit im Ballbesitz, da ist Gio richtig gut. Das ist etwas, das wir von ihm kennen und von dem wir uns wünschen, dass er das häufig zeigen kann.“

Im Nachgang verriet Terzic dann, dass Reyna auch gegen City durchaus zum Einsatz kommen kann. Das begründet er vor allem mit der Leistung auf dem Trainingsplatz und den anschließenden Gesprächen. „Jetzt signalisiert er uns, dass er komplett frisch und bereit ist, morgen zum Einsatz zu kommen“, so der BVB-Coach.

Borussia Dortmund: Reynas Leidenszeit hat ein Ende

In der letzten Saison verpasste Giovanni Reyna aufgrund seiner Verletzungen wettbewerbsübergreifend 34 Spiele für den BVB und stand nur 13-mal selbst auf dem Feld. Die längste Ausfallzeit mit 84 Tagen und 16 verpassten Partien kam dabei aufgrund einer Muskelverletzung zustande. Auch in dieser Saison verpasste Reyna schon sechs Spiele, wobei allerdings drei davon auf eine Schonung zurückzuführen sind.

Gegen den VfB Stuttgart stand der Amerikaner nun mal wieder in der Bundesliga in der Startelf des BVB. In seinen 66 Minuten auf dem Feld überzeugte er Fans und Terzic mit einer guten Leistung und belebte die Offensive des BVB förmlich. Am Ende des Tages erzielte der 19-Jährige so sogar selbst ein Tor. Seinen Trainer würde es mit Sicherheit freuen, wenn er gegen City an diese Leistung anknüpfen kann.